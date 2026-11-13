Gia Meier y Nicolás Cabieses: la foto familiar que desató todas las especulaciones

Espectáculos

Gia Meier quedó en el centro de las especulaciones sobre su vida sentimental, y el detonante no fue un video suyo ni una declaración: fue una foto que subió su mamá, Marisol Aguirre. En la imagen, la hija de la actriz y de Christian Meier aparece junto a Nicolás Cabieses, un joven de 21 años vinculado a la familia de la creadora de contenido Mafer Neyra.

La foto que encendió todo

Aguirre comparte parte de su vida cotidiana en plataformas digitales y esta vez publicó imágenes de la celebración a la que asistieron familiares y amigos. Una de esas postales mostraba a Gia junto a Cabieses, y los usuarios la interpretaron como una señal de cercanía entre ambos. En TikTok e Instagram las conjeturas no tardaron en crecer. Seamos honestos: en una reunión con varios invitados siempre hay alguien dispuesto a leer más de lo que hay.

Quién es Nicolás Cabieses

Cabieses pertenece a una familia conocida en el entorno digital peruano. Es hermano de Ernesto Cabieses, esposo de la influencer Mafer Neyra, que ha participado como invitada en ZacaTV. Ese parentesco le sumó nuevos elementos a las especulaciones que ya circulaban sobre Gia.

La pregunta que volvió a sonar

En una emisión anterior de ZacaTV, Gia les preguntó a los presentes qué consejo le podrían dar a la gente para dar una buena impresión con los suegros. La inquietud generó risas entre los integrantes del programa y ocurrió justo delante de Ernesto Cabieses, que había sido invitado junto a su esposa. Mafer Neyra le respondió entre bromas si quería que le aconsejara directamente, y su compañera Andrea remarcó que Gia podía necesitar esos consejos. En ese momento la joven no explicó el motivo de la pregunta ni la vinculó de manera explícita con Nicolás Cabieses. Pero la coincidencia volvió a circular después de la foto, y ahí sí que nadie la dejó pasar.

Las bromas en ZacaTV

Las preguntas no terminaron con la fotografía. Sus compañeros de ZacaTV quisieron saber cómo había pasado el fin de semana, en medio de las versiones sobre su cercanía con Cabieses. La respuesta fue breve: “La pasé lindo”. Con eso bastó para que retomaran las bromas y comentaran que ambos habrían coincidido durante tres días consecutivos. Gia no dio mayores detalles: ante la insistencia, optó por sonreír y cambiar el tono de la conversación. Algunos seguidores leyeron esa reacción como una señal de que existe algo más que amistad.

La explicación que corrió en redes

Para explicarles a los usuarios la razón de la fotografía, Mafe sin R comentó que la mamá de Gia había subido una foto en la que sale Gia con su invitado y más amigos en una fiesta.

El descargo en su podcast

En una emisión de su podcast, Gia le cuestionó a su madre haber publicado la fotografía sin consultarle antes, por la repercusión que tuvo entre sus seguidores. “Mamá, antes de subir una foto a tus redes, tienes que consultarme”, le dijo. También contó cómo reaccionó al despertar y ver los comentarios: le dijo a su mamá que mirara todo lo que había causado. Nos imaginamos esa conversación y, la verdad, entendemos a las dos.

Lo que hay hasta ahora

Gia, de 23 años, tiene su propia presencia en redes sociales y participa en contenidos de ZacaTV junto a otros creadores. Más allá de ser hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, ha consolidado una comunidad digital que sigue sus publicaciones y sus apariciones en ese formato. Sobre el vínculo con Nicolás Cabieses, ni ella ni él han difundido publicaciones que confirmen un romance o una relación formal. Todo lo demás es lo que cada quien quiera leer en una foto de familia. ¿Tú le pedirías permiso a tu mamá antes de publicar, o ya te resignaste a que lo haga igual?