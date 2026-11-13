María Becerra cambia de registro con 'Tú sin yo' y arranca la era Lure

Espectáculos

María Becerra estrenó 'Tú sin yo', un tema que se aleja de los sonidos urbanos con los que buena parte del público la identifica y que abre una nueva etapa musical en su carrera.

La apuesta va por el lado del R&B, con influencias del soul y el hip hop, y con la interpretación vocal como centro de todo. O sea: la voz adelante, sin esconderse detrás de la pista. Para quien la tiene asociada al ritmo más bailable, el giro se siente grande.

El lanzamiento forma parte de Lure, el proyecto que la argentina lleva semanas adelantando y con el que parece querer explorar nuevos caminos. Después de varios años probando estilos distintos, ahora busca dar un paso más en su evolución como cantante.

La voz manda

Uno de los detalles más llamativos del estreno es cuánto peso tiene su voz. La artista quiere experimentar con las armonías, jugar con distintos registros y exigirse más a nivel vocal. Ya lo había comentado en una entrevista, donde reconoció que le interesa descubrir hasta dónde puede llegar cantando.

Para lograr ese sonido contó con Big One en la producción, que vuelve a trabajar con ella. El tema sirve como primera aproximación a la identidad musical de Lure, y aunque todavía no se conocen todos los detalles del lanzamiento, con este adelanto ya se intuye para dónde va la cosa.

El nuevo trabajo llega después de Quimera, el álbum donde construyó un universo propio a través de cuatro personajes, cada uno con una personalidad y una manera distinta de acercarse a la música. Ahora parece dejar atrás ese concepto para ir por una búsqueda más ligada a su propia identidad artística.

Gira, premios y lo que viene

El estreno coincide con un momento de mucha actividad. Su espectáculo Quimera 360° Tour sigue su recorrido por Latinoamérica y recientemente sumó tres premios en los Martín Fierro de la Música.

Nos gusta el movimiento, seamos honestos. Después de años bien metida en el urbano, cambiarse de registro cuando ya tienes al público ganado no es lo más obvio del mundo, y hacerlo con la voz al frente tiene su riesgo. Pero ese es justo el tipo de riesgo que separa a una cantante de una fábrica de hits, y se nota que quiere cantar, no solo sonar.

Si el resto de Lure va por este camino, el perreo va a tener que hacer cola. ¿Ustedes qué prefieren: la María Becerra urbana de siempre o esta versión más de voz y alma?