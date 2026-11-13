Cuatro bebidas que hidratan mejor que el agua (sí, la leche está en la lista)

Estilo de vida

El agua es la primera opción cuando pensamos en hidratarnos, y ahí no hay discusión: el organismo la necesita para funcionar bien. Los nuevos datos y las investigaciones científicas vienen a mostrar que hay bebidas que, gracias a su composición, retienen los líquidos en el cuerpo incluso mejor que el agua simple.

Y no se trata solo de llegar a la meta de líquidos del día. Meter variedad en lo que tomas también suma nutrientes y electrolitos naturales, que es justo lo que el cuerpo agradece cuando hace calor o cuando te has movido bastante. Así que si tu cantimplora te mira con resentimiento, hay plan B.

La leche y la chocolatada

La leche sale muy bien parada: hidrata de forma eficaz y muchas veces le gana al agua y a las bebidas deportivas de siempre, que es bastante decir. ¿El motivo? Su combinación de electrolitos naturales, carbohidratos y proteínas, que ayuda a retener los líquidos y a que la absorción vaya más lento. Y si es una taza caliente antes de dormir, además aporta a la calidad del sueño.

La leche chocolatada tiene su propio momento: después de entrenar fuerte. Su relación de carbohidratos y proteínas repone los electrolitos perdidos, apoya la recuperación del tejido muscular y mantiene el equilibrio de los líquidos. Sí, es un gusto que además trabaja.

El jugo de naranja y las bebidas con sodio

El jugo de naranja 100% natural es, en buena parte, agua; el resto es sabor. Y encima trae cantidades importantes de potasio y de otros minerales que sostienen el equilibrio de los líquidos. Como opción después del ejercicio funciona de lo lindo: hidrata y de paso te da vitaminas y una mano de energía.

Para los días de actividad física intensa o de temperaturas altas están las bebidas con sodio y glucosa. Los dos ingredientes trabajan en conjunto para potenciar la absorción de los líquidos, así que ofrecen hidratación inmediata y eficaz cuando el cuerpo pierde agua rápido a través del sudor.

Nosotros ya tenemos claro qué pedimos después del gimnasio. Y tú, ¿te animas con la taza de leche caliente antes de dormir o te vas directo por el jugo de naranja al toque?