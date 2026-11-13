Paul Michael le cantó al oído a Raysa Ortiz y ella se paró y se fue a un costado

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Paul Michael tenía que completar la letra de "He renunciado a ti", de José José, y no dudó en buscar a Raysa Ortiz para dedicársela. Se le acercó y le cantó al oído. Ella se puso nerviosa y, lejos de corresponderle, se paró para ponerse a un costado.

El momento no quedó ahí. Al terminar la canción, el combatiente contó que le traía muchos recuerdos y se quebró al relatar una historia triste de su infancia. Dijo que de niño veía a sus amigos con sus padres y no podía tener eso que ellos tanto tenían y él anhelaba. Contó que esa canción lo identificaba cuando era chico, que la ponía de noche y solito, con el volumen bajo, y que sus abuelos renegaban por eso. Agregó que le trae muchos recuerdos de su abuelito.

El otro momento que dio de qué hablar fue en camerinos. El Instagram oficial de Guerreros y combatientes publicó un video en el que Paul Michael camina hacia Raysa Ortiz y la sorprende con un beso. La guerrera estaba secándose el cabello cuando él la abraza de la cintura y le da un besito en la mejilla. Ella solo sonrió.

Las reacciones no se hicieron esperar. Hay fans que quieren verlos como pareja y hay otros que siguen convencidos de que todo es parte del show. Mapi Westphalen también se metió al chisme: dejó un emoji de carita sorprendida como comentario.

En los últimos días, el cantante y la nueva integrante del reality han sido vinculados sentimentalmente, sobre todo después de que el combatiente revelara que ya no está interesado en conquistar a la actriz. Aun así, todo parece indicar que el popular 'Chalaquito' no se ha rendido con la influencer.

Nosotros solo decimos que cantar al oído en pleno set es un arma de doble filo. ¿Tú te hubieras quedado o te hubieras ido a un costado como Raysa?