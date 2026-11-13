Mario Hart sobre conducir Combate con María Pía Copello: "creo que tenemos una muy buena química"

Espectáculos

Mario Hart se pronunció sobre los rumores que lo vinculan con la conducción de Combate junto a la conductora María Pía Copello, y no les hizo el quite. El exchico reality se mostró entusiasmado con la posibilidad de asumir ese reto y destacó la buena química que tiene con ella.

Hart fue participante y competidor del reality, y ahora su nombre suena para el lado de la conducción.

Sobre esa relación, contó que con Pía mantiene una linda amistad y que viene trabajando con ella hace muchos años: "Con Pía tengo una linda amistad, vengo trabajando con ella hace muchos años, creo que tenemos una muy buena química". También explicó que los dos llevan una relación profesional en la que cada uno respeta las opiniones y decisiones del otro, sin interferir en las del otro lado.

Hart tampoco descartó compartir ese rol con otros excompañeros. Dijo que de repente podría ser él con Piero, y se refirió a Renzo Schuller como un capo. O sea, no solo baraja una dupla: también se imagina un equipo más grande.

Eso sí, aclaró que sus visitas al canal no están relacionadas con grabaciones de Combate: "He venido para otras cosas, pero todavía nada cerrado". En corto: ganas hay, anuncio oficial no.

Sobre volver al reality, apuntó que su etapa como participante y competidor ya está quemada y que ahora lo que busca es crecer profesionalmente. Es un cambio de rol que se entiende, y si encima se lleva bien con quien tendría al lado, mejor todavía.

Nuestra apuesta es la dupla con Pía: años de trabajo juntos y una amistad de verdad pesan más que cualquier armado de último minuto. La opción con Piero, en cambio, suena más a experimento por probar.

¿Te cuadra un Mario Hart con el micrófono al frente de Combate? A nosotros sí, siempre que la dupla se concrete y no quede en el rumor de pasillo.