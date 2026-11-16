Airbag en el Estadio San Marcos: así fue la noche de treinta mil personas y el ritual de "Colombiana"

Espectáculos

Airbag arrastra desde Argentina un prejuicio incómodo: que no hace rock de verdad, que su público es de chicas y que eso lo descalifica. Es la misma sospecha que cae sobre Måneskin, rockeros de una estética tan cuidada que resulta sospechosa. Pero el sábado por la noche, en el Estadio San Marcos, treinta mil personas se juntaron a llevarles la contra a esa etiqueta. Apenas arrancó el concierto salió olor a fósforo desde el escenario. Entre el humo apareció Guido Sardelli con una máscara de calavera y el estadio se vino abajo.

Un público que era un mapa generacional

Las que mandaban eran las niñas, las adolescentes y las mujeres. Los hombres eran pocos y varios parecían haber llegado como choferes o escoltas. Las señoras aplaudían meneándose, las adolescentes saltaban pisando más de una uña ajena y las niñas se encaramaban sobre los hombros de papá para ver a los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli. Otros levantaban lo que podían: celulares, banderas, a la enamorada y hasta una muleta.

Se dice que en sus conciertos no se poguea, y se pogueó; que no se toma, y la cerveza voló por los aires; que no hay descontrol, y la primera bengala se encendió al ritmo de "Corazón lunático". El nombre de la gira se entiende mirando más al público que al escenario.

En el escenario llevan lo mismo que otros artistas del género: cabello pintado, delineador, labial corrido a propósito, anillos de calavera y guitarras personalizadas. Guido salió con un habano en la mano y lentes de sol en plena noche, igual que varios fans que lo imitan. Hubo solos de guitarra y un vocalista que llega a notas altas sin que le tiemble nada. También bajó al escenario Franky, un Frankenstein inflable de dos metros que duró una sola canción y se movió con los pogos como un pasajero más. Y sobre la multitud flotaba un globito hecho con un condón.

El cover de los Beatles y el conato de pelea

La banda cambió de ánimo con un cover instrumental de "Here Comes the Sun", de los Beatles, y de ahí pasó a "Va a ser difícil olvidar". Fue el momento sentimental de la noche, con guitarra doble y piano, y justo entonces se tensó una disputa: un esposo que cuidaba a su esposa y a su hijo vio cómo dos borrachos se tambaleaban y chocaban contra ella. Algunos lloraban, otros ya se preparaban para el primer puño. El piano seguía tocando y el esposo, al ver la cara llena de lágrimas de uno de los borrachos, entendió que hay cosas que duelen más que un golpe en la cara.

Después vino un popurrí breve. Pato cantó una parte de "Contigo Perú", de Arturo "Zambo" Cavero y Óscar Avilés, y la emparejó con "Have You Ever Seen the Rain", de Creedence Clearwater Revival. Tocó armónica y también la guitarra con la boca, lo que arrancó gritos incluso de los más escépticos. Entre tema y tema había parejas discutiendo, hombres con los brazos cruzados y un reparto de personajes digno de telenovela. El show se acercaba a las dos horas de concierto. Llamaradas de fuego salían del escenario y los cohetes reventaron en lo alto, y se armó otro pogo en medio del campo, con alguien saliendo volando al chocar con un tipo simplemente inamovible.

Así funciona el ritual de "Colombiana"

El momento más esperado llegó con las luces rojas y los primeros riffs de "Colombiana". Las "erbakeras" —así se hacen llamar las fans— ya sabían lo que venía. La mecánica es siempre la misma: las chicas buscan a un hombre o a su pareja para que las suba en hombros y, una vez arriba, una docena de ellas se quita el polo y el sostén para mostrarle los pechos a la banda mientras agita una pañoleta o una prenda. Algunos se muestran más dispuestos que otros a cargarlas.

Entre las fanáticas más antiguas existía un código implícito de no filmar hacia el público, para preservar la intimidad del momento. Esa tradición se perdió y más de uno vivió esa canción de espaldas al escenario. Se dice que el ritual nació cuando una fan se quitó la ropa y los artistas la invitaron a subir al escenario; desde entonces se replicó en otros conciertos y ya es infaltable.

La banda lanzó dos pelotas inflables gigantes a la multitud y varios se ofrecieron como voluntarios para cargar a las chicas. Los padres les cerraron los ojos a los niños, aunque algunos alcanzaron a ver lo suficiente como para quedarse con la boca abierta hasta el final del show. Las chicas se movían al ritmo de los solos de guitarra y hubo quienes se convencieron a última hora de lanzar el sostén.

Y para la próxima, aviso a los papás: las bengalas y las pelotas inflables son lo de menos. Los ojos hay que taparlos en "Colombiana".