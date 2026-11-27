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Milett Figueroa volvió a Esto Es Guerra Desafío 14 y no se esperaba que el encuentro terminara con ella sonrojada. Durante EEG El React, Pancho Rodríguez aprovechó el momento para lanzarle un piropo que la dejó totalmente nerviosa.

El capitán de los Combatientes ganó un juego y decidió dedicarle el triunfo a la modelo. Pancho confesó que, aunque le dolía ver a Milett bailar por los Guerreros, al mirarla "se me pasa todo lo malo".

El momento más intenso fue cuando Pancho le dijo que quería dedicarle el triunfo al "blanco más hermoso que he visto en todo este tiempo" y le aseguró que el vestido blanco que llevaba puesto le quedaba hermoso. Ante semejante declaración frente a las cámaras, Milett solo pudo responder con una sonrisa nerviosa y agradecer el gesto.