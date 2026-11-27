Espectáculos

Christian Cueva no piensa descansar mucho en sus vacaciones. Después de cerrar la Liga 1 2026 y de tirar la casa por la ventana en el festejo de sus 35 años, el volante volverá a tocar el balón en un encuentro de exhibición. El destino es Cusco, donde participará con el Club Deportivo Alfredo Salinas en una jornada deportiva organizada por el aniversario de la provincia de Espinar.

La institución cusqueña ya soltó la noticia y hasta publicaron una imagen del jugador con la camiseta número 10. Según el comunicado del club, Cueva "vestirá nuestra camiseta N° 10 en el encuentro de exhibición programado por el Aniversario de la Provincia de Espinar". La idea es que el exseleccionado peruano ayude a reunir al público y comparta con los aficionados en esta fecha especial. Eso sí, todavía no han soltado los detalles de la programación ni quién será el rival en el partido.

Un año movido entre dos equipos

Para entender dónde está parado Cueva, hay que mirar cómo le fue este 2026. El jugador empezó el año en el Juan Pablo II, club de Chongoyape, donde jugó el Torneo Apertura. En esa etapa registró dos goles y tres asistencias en 15 partidos, moviéndose bien en la zona de creación. Sin embargo, la segunda parte de la temporada fue distinta porque salió cedido a préstamo hacia Sport Boys para jugar el Torneo Clausura.

En el Callao, los números del volante subieron. Cueva jugó 14 partidos oficiales con la camiseta rosada y marcó cuatro goles, además de dar tres asistencias entre la Liga 1 y la Copa de la Liga. Bajo la dirección de Carlos Desio, el mediocampista se encargó de la conducción del equipo y fue clave en varias acciones decisivas, aunque todos sabían que su estadía era temporal debido al contrato de préstamo con el club de Chongoyape.

El misterio de su próximo destino

Ahora que terminó la competencia, el futuro de Cueva está en el aire y depende de las conversaciones entre el jugador, su entorno y las instituciones involucradas. El punto clave es que su pase todavía pertenece al Juan Pablo II, y según los reportes, su vínculo contractual con ellos se extiende hasta fines de 2027. Eso hace que cualquier movimiento dependa de lo que acuerden las partes.

Cuando terminó su participación oficial del año hace unas semanas, Cueva dejó la puerta abierta. Si bien dijo que estaba "muy contento de haber llegado acá al Boys, al Callao", evitó decir clarito si seguiría en la institución. Por eso, este partido en Cusco sirve como un puente para mantenerse activo antes de definir su continuidad en la Liga 1.

¿Se queda en el equipo rosado?

El rumor más fuerte en los últimos días es que Cueva podría quedarse en Sport Boys para el centenario del club. El periodista Paul Pérez comentó en el programa 'Modo Fútbol' que, aunque el jugador tenga contrato con Juan Pablo II, es improbable que regrese a Chongoyape. Según Pérez, lo más probable es que siga en Boys, aunque admitió que no sabe si esa alternativa se mantiene firme o no.

Otro dato importante es que el Juan Pablo II no tendría pensado poner trabas para que Cueva salga prestado nuevamente. Según explicó el mismo comunicador, el volante se siente cómodo donde está y el club de Chongoyape no tiene lineamientos que impidan una nueva cesión. Básicamente, el camino parece estar libre para que Cueva se quede en el Callao, pero falta que se concrete el papel.

La verdad es que Cueva sabe jugar sus cartas y moverse en la cancha, pero ahora le toca jugar la partida fuera del césped. ¿Se quedará para el centenario o nos sorprenderá con otro equipo?