Espectáculos

La familia de Yahaira Plasencia tiene motivos para celebrar. El 25 de noviembre, la cantante peruana compartió en sus redes sociales que será tía por primera vez. La noticia llega luego de que su hermana menor, Silvana Plasencia, confirmara que está embarazada de una niña junto a su pareja, el futbolista Bryan Grados.

Yahaira, de 32 años, admitió que la noticia la tomó por sorpresa. A través de los comentarios en la cuenta de Instagram de Silvana, a quien llaman de cariño 'Vana', la artista confesó que todavía está asimilando la idea de entrar en esta nueva etapa familiar. "Aún me cuesta creerlo, una bebé teniendo otra bebé", escribió la salsera, y añadió que es feliz de verla feliz y que se siente orgullosa de ella.

Además de su emoción por la bebé, Yahaira aprovechó para elogiar a Bryan Grados. La vocalista resaltó el respeto y el cariño con el que el jugador de fútbol trata a su hermana, asegurando que confía plenamente en su capacidad como futuro padre. Según escribió, Bryan es un caballero que ama a su hermana, y dijo esperar a su sobrina con ansias.

Por su parte, Silvana Plasencia compartió la noticia con imágenes de la ecografía de su bebé en camino. En su publicación, describió este momento como un nuevo capítulo y el mejor de su historia, sentenciando: "ahora somos tres. FAM GRADOS PLASENCIA".

Según informó América TV, la noticia sorprendió a todo el entorno familiar, aunque Yahaira reiteró en declaraciones para 'Más Espectáculos' que todos están felices por la llegada del nuevo integrante. De acuerdo con el mismo medio, Bryan Grados es un futbolista peruano que ha estado vinculado a equipos como Sport Boys II y Juventud Palmeiras. Asimismo, América TV señaló que Silvana destacó el apoyo recibido por parte de Grados durante los primeros meses de su embarazo.

En otro sentido, La República indicó que la salsera se mostró especialmente ilusionada al conocer que el bebé sería una niña, ya que en ocasiones anteriores ha mencionado su deseo de ser madre de una niña. La llegada de la pequeña ha generado una gran expectativa en el núcleo familiar, donde la alegría es la emoción predominante tras el anuncio público.