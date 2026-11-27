Espectáculos

Erick Elera decidió elevar la apuesta del romanticismo durante sus vacaciones en Aruba. El actor sorprendió a Allison Pastor entregándole un anillo de compromiso con una piedra de corte marquesa, la cual colocó en el dedo anular de la madre de su hijo, justo al lado de su aro de matrimonio.

El momento quedó registrado en un video y varias fotografías compartidas en Instagram. El escenario fue el mar turquesa con una hamaca sobre el agua, donde el recordado 'Joel Gonzales' sacó una cajita blanca antes de sellar el instante con un beso frente a la cámara. Por su parte, Allison Pastor lució un bikini celeste con detalle floral blanco y gafas oscuras mientras presumía la joya.

Una promesa pendiente

Aunque la pareja ya está casada por la vía civil, este nuevo anillo simboliza un paso que aún tienen pendiente: su boda religiosa. A través de sus redes, la exintegrante de Esto es Guerra reveló que este detalle busca concretar la promesa de "unir nuestro amor ante Dios".

En su mensaje, la empresaria reflexionó sobre la década que llevan juntos, mencionando que han construido una vida y una familia hermosa con muchas historias por contar. Según Infobae, la propuesta fue inesperada para Pastor, quien no imaginaba una nueva pedida de mano después de tanto tiempo.

Diez años de relación

Allison Pastor reafirmó el vínculo sólido que mantiene con el cantante tras diez años de relación y aseguró que volvería a elegirlo sin dudarlo. "Si volviera a empezar, volvería a decirte que SÍ, una y mil veces más", escribió en su publicación. Según RPP Noticias, Erick Elera reaccionó al posteo de su esposa con un mensaje de cariño.

El anuncio desató una ola de felicitaciones entre sus seguidores y figuras del espectáculo nacional. De acuerdo con Willax, entre los comentarios destacaron los de Mónica Sánchez, quien deseó un feliz aniversario, Yahaira Plasencia, quien envió bendiciones, y Dorita Orbegoso, quien celebró el amor de la pareja. También reaccionaron personalidades como Yiddá Eslava, Vania Bludau, Onelia Molina, Ximena Palomino y Lucy Bacigalupo, según reportó RPP Noticias.

¿Saldrán las invitaciones pronto o nos harán esperar otro poquito para ver ese altar?