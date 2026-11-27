Espectáculos

Giselle Collao y César Ritter protagonizaron un reencuentro donde evocaron la historia de amor de Lucía y Lalo, los personajes que interpretaron en la serie Mil Oficios de Panamericana Televisión, la cual fue un éxito entre el público peruano a inicios de los años 2000.

Para este regreso a la nostalgia, los artistas utilizaron el tema El alma al aire de Alejandro Sanz, canción emblemática que se asocia a la historia de sus personajes en la ficción. El video generó reacciones de colegas del medio artístico; Brahian Labarca comentó que fue "¡Increíble!", mientras que Magdyel Ugaz, quien también fue parte del elenco original de la serie, reaccionó con corazones y emojis de emoción.

Otro mensaje destacado fue el de Jano Baca, quien recordó una frase icónica del personaje de Ritter en la producción al escribir: "Procede a mirar el techo y decir: ¡Diosito!".

Este momento coincide con la confirmación del regreso de Alejandro Sanz al Perú como parte de su gira internacional ¿Y Ahora Qué +?. El cantante español se presentará el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, donde interpretará temas representativos de su carrera.

Dentro del repertorio anunciado para el concierto figuran clásicos como Mi soledad y yo, Amiga mía, Y, ¿si fuera ella? y El alma al aire, la misma canción que impulsó el reencuentro de Collao y Ritter.

Para quienes quieran asistir, la preventa de entradas se realiza a través de Teleticket este viernes 27 y sábado 28 de noviembre, comenzando a las 10:00 a. m. Existe una promoción con descuentos de hasta el 15 % para los pagos realizados con tarjetas de crédito y débito Interbank.

¿Quién no soltó una lagrimita con Lalo y Lucía en su momento?