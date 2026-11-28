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Hablemos claro: los rumores de que Miguel Araujo podría regresar a Alianza Lima son puro cuento. Todo empezó porque el defensa de la Selección Peruana publicó un emotivo mensaje de agradecimiento en sus redes sociales, lo que hizo que todo el mundo saltara a especular que dejaría Sporting Cristal. Pero bajemos la pelota al piso: el zaguero sigue siendo jugador celeste y no hay espacio para el equipo blanquiazul en su futuro inmediato.

La realidad es que Araujo no se estaba despidiendo del club, sino que solo estaba haciendo un balance de lo que pasó en un calendario bien pesado entre el torneo local y la Copa Libertadores. El mismo jugador ya había dejado las cosas claras hace unos meses en una entrevista con RPP Noticias, donde confirmó que firmó con Sporting Cristal por tres años y medio. La directiva celeste lo tiene clarísimo: el central es una pieza fundamental para su proyecto deportivo y no piensan soltarlo así nomás.

El candado legal que frena el pase

Si alguien todavía tiene dudas, el periodista Denilson Barrenechea soltó la firme en el programa Estudio Fútbol de A Presión. Resulta que el contrato de Miguel Araujo es un blindaje total que llega hasta finales de la temporada 2028. No es solo el tiempo, sino la letra pequeña lo que mata cualquier esperanza de Alianza Lima.

El documento tiene una cláusula de salida muy específica: solo se activa si llega una oferta formal del extranjero. Esto significa que Alianza Lima, o cualquier otro equipo que juegue en el campeonato peruano, quedan totalmente descartados para negociar directamente por el jugador. La única forma de que Araujo se vaya del Rímac antes de que termine su contrato es que emigre fuera del país.

Lo que viene para el zaguero

Aunque Sporting Cristal quedó fuera de las semifinales por el título nacional en el cierre de temporada de la Liga 1, el liderazgo de Araujo va a ser clave. La directiva celeste ya está planeando la reestructuración deportiva para la próxima temporada con dos objetivos claros: pelear el título de la Liga 1 y dar pelea en la Copa Sudamericana.

Así que ya saben, mientras no llegue una propuesta formal desde el exterior, el defensor seguirá siendo el pilar de la defensa de Sporting Cristal.