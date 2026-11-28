Espectáculos

América Multimedia reveló los contenidos que llevará a su pantalla durante 2027, apostando por una combinación de formatos ya instalados y nuevas producciones. Entre los anuncios más destacados se encuentran documentales, programas de servicio, concursos musicales y la continuidad de sus series y realities más populares.

Nuevos formatos y apuestas para el 2027

Uno de los proyectos principales es ‘Chicas de Plata’, un documental centrado en la historia del vóley peruano. La producción tiene como objetivo recuperar episodios y logros históricos que marcaron a diversas generaciones de aficionados del deporte en el país, aunque la señal aún no ha precisado la extensión del proyecto, los testimonios que incluirá ni la fecha de estreno.

En el lado del entretenimiento y servicio, el canal sumará ‘Señora Ley’, un espacio que estará encabezado por la abogada Rosario Sacieta. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre la frecuencia de emisión ni el formato exacto del programa.

La música y el formato de competencia también tendrán peso en la grilla. América lanzará un concurso de canto diseñado específicamente para elegir a una nueva voz para Corazón Serrano, agrupación de cumbia reconocida como una de las más escuchadas del país. El programa abrirá una convocatoria para quienes quieran integrarse a la escena musical del grupo. A esto se suma ‘¡Qué dicen los peruanos!’, un formato de corte familiar, aunque todavía no se sabe quién lo conducirá ni en qué días se emitirá.

Otro estreno relevante es ‘Antes de partir’, un reality que pondrá a los adultos mayores como protagonistas. La televisora presentó este proyecto como una herramienta para alcanzar distintos segmentos de público durante el próximo año.

Regresos y programas confirmados

Mateo Garrido Lecca vuelve a la señal con la segunda temporada de ‘Chapa tu Money’. El conductor y creador digital mantiene su vínculo con el canal a través de este formato, trabajando en conjunto con No Somos TV. Garrido Lecca destacó que la asociación entre América TV y No Somos TV le permite conservar el estilo propio de sus producciones.

En cuanto a los programas que ya forman parte de la pantalla, se confirmó que ‘Esto es Guerra’ y ‘Estás en Todas’ seguirán al aire en 2027. El bloque de ficción también mantiene sus piezas fuertes con la continuidad de ‘Al fondo hay sitio’ y ‘La vida que me robaste’.

La programación de farándula seguirá liderada por Rebeca Escribens y Jazmín Pinedo, mientras que la Chola Chabuca confirmó que continuará al frente de ‘El Reventonazo’, el programa cómico y musical que se mantiene en la programación de fin de semana. Además, el canal asegurará la presencia de los principales campeonatos del fútbol peruano e internacional en su grilla.

La defensa de la televisión abierta

Durante la presentación, Jazmín Pinedo y la Chola Chabuca defendieron el rol de la televisión abierta frente al crecimiento de las plataformas digitales. Pinedo cuestionó la idea de que la televisión haya perdido a su público y afirmó que se está derribando el "mito de que nadie nos ve". Según la conductora, cada señal tiene una audiencia definida y no ve una competencia directa entre los distintos espacios, señalando que "no estamos compitiendo con nadie".

Por su parte, la Chola Chabuca resaltó que el liderazgo se basa en números y expresó su agradecimiento a América Multimedia, reafirmando que el público sí sigue consumiendo estos contenidos. La conductora también destacó el trabajo realizado con los talentos que forman parte de su espacio.