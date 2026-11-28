Espectáculos

Brunella Torpoco ganó en su categoría en los Premios Heat, pero el logro no cayó bien. Laura Mau criticó a la cantante y la acusó de haber comprado el galardón.

En el programa 'Café con la Chévez', Brunella Torpoco se sinceró sobre estas declaraciones. La salsera afirmó que no se dedica a repetir lo que dicen los demás porque "si tú obras mal, te va mal" y aseguró que cada quien recibe lo que siembra. Además, comentó que no siente envidia por los logros de sus colegas y que el premio es una señal de Dios para ser más fuerte.

De la carta notarial a las extorsiones

La pelea escaló más allá de las redes sociales. Laura Mau apareció en una transmisión en vivo del programa de Carlos Cacho para responder a una carta notarial enviada por Brunella Torpoco. En ese espacio, Mau dejó claro que no se va a retractar de sus palabras sobre los Premios Heat.

Sin embargo, lo más fuerte vino después. Laura Mau denunció haber recibido llamadas de extorsión en los últimos meses y señaló directamente a Brunella Torpoco como la autora de estas amenazas, según dijo en el programa. Según la cantante de "Deseada", estas extorsiones vienen ocurriendo desde hace varios años.

Para respaldar su versión, Mau presentó un documento en el programa donde, según el reporte, personas sin escrúpulos la estarían extorsionando por hablar de la joven salsera. Por su parte, Brunella sostiene que nunca ha tenido problemas con sus compañeras y que siempre apoya el éxito de otras artistas de su género.