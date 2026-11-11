Diana Sánchez conducirá la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional

Espectáculos

Diana Sánchez será una de las conductoras de la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV, que se realizará el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. La invitación le cayó de sorpresa y la celebró junto a su hermana, por el vínculo que ambas mantienen con la fe católica.

El primer contacto llegó por correo electrónico y a su número de contratos, aunque la confirmación definitiva demoró algunos meses. Por eso al inicio no lo tomó en serio. "Al inicio pensé que era una broma...", contó en una entrevista.

De un colegio salesiano a la conducción

Su formación en un colegio salesiano hizo que la oportunidad tuviera un significado especial. Durante su etapa escolar participó en actividades pastorales y creció junto a su hermana en un entorno cercano a la Iglesia. "Mi hermana y yo crecimos con esa formación, con cercanía a la Virgen, a Jesús y a la fe", comentó.

Y aunque se trata de un trabajo, Sánchez señaló que la noticia la emocionó más por el lado personal que por el profesional. Ahí está la diferencia entre sumar una chamba más al CV y sentir que algo te toca de verdad.

Cómo será la jornada

Sánchez compartirá la conducción con Diego Rivera y estará a cargo de acompañar la programación desde las 2:00 p. m. hasta el cierre de la actividad. El objetivo, explicó, será recibir al papa León XIV y acompañar a los asistentes durante la jornada de oración. En el evento también participarán Gianella y Arnold, quienes cuentan con experiencia en el trabajo pastoral.

Las entradas son gratuitas, personales e intransferibles y están disponibles desde el 9 de noviembre a través de Teleticket. La actividad está dirigida a jóvenes de 16 a 35 años, que deberán registrar sus datos y descargar su boleto con código QR.

Para ingresar al Estadio Nacional será obligatorio presentar el documento de identidad físico utilizado durante la inscripción. En el caso de los adolescentes de 16 y 17 años, un adulto responsable deberá realizar el registro, presentar una autorización firmada por el padre, la madre o el tutor, y acompañarlos durante el evento.