Sport Boys quiere retener a Cueva, pero su pase todavía es de Juan Pablo II

Espectáculos

Christian Cueva empezó el 2026 con más dudas que certezas y lo está terminando como una de las principales figuras de Sport Boys en el Torneo Clausura.

El volante arrancó la temporada en el club Juan Pablo II de Chongoyape, donde anotó dos goles en los 15 partidos que disputó. A mitad de temporada, y para sorpresa de más de uno, cambió de equipo: se fue cedido a préstamo al cuadro rosado.

Su llegada al Boys generaba expectativa, claro, pero también venía cargada de dudas por sus actuaciones irregulares de los últimos tiempos. Y respondió: se reencontró con su mejor juego y ayudó a que la 'Misilera' fuera uno de los protagonistas del Clausura.

Sus actuaciones no solo tienen a los porteños peleando en la parte alta. También movieron a la dirigencia a trabajar con anticipación en una posible ampliación del vínculo. "Hemos tenido reunión para que pueda continuar el próximo año, ya que es del agrado del profe y de la junta directiva...", contó el gerente deportivo de Sport Boys, Mario Flores.

Pero hay un detalle que no se puede saltar: Cueva, de 34 años, está en el Primer Puerto solo en calidad de préstamo. La próxima temporada le tocaría volver al club dueño de su pase. Él mismo lo remarcó: "Yo tengo contrato con Juan Pablo, pero estoy muy contento de haber llegado al Boys, el recibimiento, el hincha y el Callao...".

Por eso en Sport Boys no basta con ponerse de acuerdo con el jugador. La dirigencia tendrá que sentarse otra vez a conversar con sus pares de Juan Pablo II. Y desde Lambayeque sopla un viento incómodo: en el cuadro 'papal' estarían interesados en contar nuevamente con su aporte futbolístico, tomando en cuenta las buenas actuaciones de este último Clausura.

Se vienen semanas decisivas para definir el futuro del popular 'Aladino', con dos puertas abiertas y una sola pelota. La decisión, eso sí, no se toma en la cancha sino en una sala de reuniones.

¿Y ustedes? ¿Lo quieren ver un año más en el Callao o prefieren que se vuelva a Chongoyape?