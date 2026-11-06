Néstor Villanueva anuncia nueva música en medio del caso de Florcita Polo y Luiggi Yarasca

Espectáculos

Néstor Villanueva sorprendió en redes con un adelanto de su próxima canción, justo en medio del escándalo que involucra a Florcita Polo y a su pareja, Luiggi Yarasca. Lo hizo desde sus historias de Instagram, con un clip y una frase que anticipa el estreno: "Se viene algo nuevo".

Lo que más llamó la atención fue el fragmento de la letra que dejó escuchar en el video: "Y para esos maleteros. No te me escondas". Una frase que despertó curiosidad por el momento en que decidió difundirla. Hasta el momento no dio mayores detalles sobre la fecha de lanzamiento.

La publicación llegó después de que un programa de espectáculos presentara imágenes del altercado entre la hija de Susy Díaz y el empresario en un hotel campestre de Pachacámac. Según lo reportado en ese espacio, Florcita Polo habría sufrido una agresión y terminó en el área de emergencia de una clínica en Surquillo, tras un presunto accidente en las escaleras.

Villanueva no se pronunció directamente sobre el episodio que atravesó la madre de sus hijos. Días antes había expuesto públicamente su malestar por el distanciamiento que mantiene con sus pequeños: contó que los enfrentamientos legales con Florcita Polo afectaron el vínculo familiar y que llevan casi cinco años sin que pueda ver a los menores. Sus declaraciones se conocieron antes de la difusión del informe sobre el altercado en Pachacámac.

Florcita Polo, por su lado, reapareció en Instagram después del episodio con Luiggi Yarasca. La empresaria publicó una extensa oración en la que pidió fortaleza, serenidad y tranquilidad para afrontar sus días. No mencionó directamente a su pareja ni explicó lo sucedido; compartió una reflexión sobre la fe y la paz interior. escribió al inicio de su publicación.

También pidió sabiduría para tomar decisiones y confianza para afrontar aquello que no logra comprender. Su mensaje apareció después del informe que dio cuenta de los dos altercados con Yarasca y de su posterior traslado a un centro médico.

Así que ojo con las historias de Instagram: el estreno sigue sin fecha, pero el gancho ya está lanzado.