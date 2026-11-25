Espectáculos

Nacho Di Marco no se quiso cerrar ninguna puerta. Tras filtrarse imágenes donde se le ve entrando al edificio donde vive la modelo Korina Rivadeneira, el actor soltó un "Nunca descartes nunca" cuando le preguntaron si podría iniciar una relación sentimental con ella a futuro.

Todo el chisme empezó con un video emitido la noche del lunes 23 de noviembre. En las imágenes, se ve al actor manejando la camioneta de Rivadeneira al salir de una discoteca, acompañado por otros invitados, entre ellos la actriz Anahí de Cárdenas. El reporte indica que ambos ingresaron durante la madrugada al estacionamiento privado del inmueble.

La cosa no terminó ahí. Al día siguiente, captaron a Korina paseando unos perros cerca de las 3:00 p. m., mientras que Di Marco salió del lugar alrededor de las 5:00 p. m. con otra ropa. Obviamente, el internet explotó con la sospecha de que habían pasado la noche juntos.

Sin embargo, la tarde del martes 24 de noviembre, Nacho Di Marco salió a dar su versión y negó que haya un romance actual. Aseguró que son amigos y que fue al cumpleaños de la modelo porque lo invitó como parte del elenco de una obra de teatro en la que trabajan juntos.

Para justificar por qué terminaron en el mismo edificio, el actor explicó que Korina había tomado alcohol y no era prudente que manejara hasta su casa en los Pantanos de Villa, en Chorrillos. Por eso, él tomó el volante ya que estaba sobrio.

Según Di Marco, la modelo se quedó a dormir en el departamento de Dani Moreno, una amiga en común que vive en ese mismo complejo residencial. Él añadió que vive solo en otra vivienda del mismo edificio, así que el hecho de que regresaran juntos fue pura casualidad, según su versión.

La verdad es que el "nunca digas nunca" nos dejó a todos con la duda. ¿Sera coincidencia o ya hay algo cocinándose entre bambalinas?