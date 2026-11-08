Monique Pardo se salvó de milagro: el techo de su casa en Lince se desplomó mientras dormía

Espectáculos

El techo de la casa de Monique Pardo, en el distrito de Lince, se desplomó en la madrugada de ayer. La cantante y actriz descansaba en su habitación cuando las pesadas maderas cayeron a solo unos centímetros de la cama donde dormía.

«No sé cómo estoy viva. Dios existe, ha sido un verdadero milagro», declaró conmovida la intérprete del tema «Caramelo».

Debido a que padece insuficiencia cardíaca, la artista fue trasladada al Hospital Edgardo Rebagliati para recibir atención especializada y estabilizar su cuadro de salud.

La alcaldesa de Lince, Malka Schneiderman, informó que la comuna asumió los trabajos de evaluación y auxilio humanitario destinados a rehabilitar completamente la infraestructura afectada.