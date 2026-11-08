Angello Naranjo, sobrino de Patricio Parodi, clasificó al casting de EEG: "Yo voy a reemplazarlo"

Espectáculos

Angello Naranjo tiene 19 años, es sobrino de Patricio Parodi y llegó al set de Mande quien mande para ser presentado como uno de los clasificados del casting nacional de Esto Es Guerra Desafío 14. Y ahí mismo dejó claro que no va de visita ni de acompañante: está decidido a entrar al programa.

La pregunta la soltaron Tula Rodríguez y Laura Huarcayo, que quisieron saber si podía reemplazar a su tío. No lo pensó dos veces. "Yo voy a reemplazarlo, no se preocupen", respondió.

Y para que no quedara ninguna duda del parentesco, se animó a bailar como Patricio al ritmo de "Scooby doo pa pa".

Octavo puesto y el ojo de Katia Palma

Ojo, que no todo fue chapa familiar. En la segunda fecha del casting nacional, que fue todo un éxito, los conductores mostraron los tiempos que hicieron los candidatos para seleccionar a los clasificados. Angello pasó a la siguiente etapa en el octavo puesto, y Katia Palma fue la que resaltó que él es el sobrino de Patricio Parodi.

El tío también está en la cuerda floja

Porque el otro lado de la historia es que Patricio no la está pasando tranquilo. Quedó en zona de sentencia en Esto Es Guerra Desafío 14 y podría ser eliminado.

Todo salió cuando él intentó calmar a Mathías Brivio después de hacer un reclamo en contra de los Guerrero. El conductor no permitió el comentario del capitán y le recordó que él debería estar más calmado, pues quedó en zona de sentencia y podría ser eliminado.

Parodi aseguró que hasta el último día que esté en el programa va a sudar la camiseta y a luchar.

Nuestra lectura: el sobrino ya tiene el formulario lleno y la coreografía lista, pero el tío todavía no suelta la capitanía. ¿Tú le darías el pase a Angello o esperas a ver si Patricio se salva de la sentencia?