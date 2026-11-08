Laura Mau asegura que Brunella Torpoco pagó para ganar en los Premios HEAT 2026

Espectáculos

Brunella Torpoco, Grupo 5 y el cantautor Gian Marco ganaron en sus categorías en los Premios HEAT 2026. La ceremonia se realizó en Puerto Vallarta, México, la noche del jueves 5 de noviembre, y la salsera se consagró como Mejor Artista de Salsa.

Ante estos reconocimientos internacionales, muchos compatriotas los felicitaron por dejar el nombre del Perú en alto. Pero no todos lo tomaron igual: también hubo quienes cuestionaron duramente a los artistas por los galardones, y entre esas voces apareció la de la salsera peruana Laura Mau.

Mau aseguró que Brunella Torpoco habría depositado una fuerte cantidad de dinero para que le den el trofeo y ganar por encima de leyendas del género como Rubén Blades, Víctor Manuelle, Marc Anthony, Tito Nieves, Óscar D'León, Jerry Rivera y Gilberto Santa Rosa.

“Ganó pagando su premio”, dijo. En la misma línea sostuvo que la mafia de la televisión, a nivel nacional e internacional, funciona como los concursos de belleza, y se burló de la voz de la cantante.

Aquí va nuestra lectura: una cosa es que un premio no te convenza y otra muy distinta es decir que alguien lo compró. Lo segundo es lo que afirma Laura Mau, y nosotros no tenemos cómo comprobarlo. Lo que sí es seguro es que el trofeo de Brunella ahora se discute tanto como se celebra.

Con Grupo 5 tampoco se guardó nada. Criticó el galardón que el grupo ganó en los Premios HEAT 2025, por encima de Carlos Vives, Romeo Santos, Prince Royce, Los Ángeles Azules, Olga Tañón y Corazón Serrano. Su queja fue la misma: que el premio se habría conseguido con plata y no con música.

“Con la plata baila el mono”, escribió en su Facebook, dando a entender que para ella ellos habrían pagado igual. Y no es la primera vez que apunta a colegas de la escena: antes les tocó a Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia.

Así que ya lo saben: en esta escena el trofeo se discute más de lo que se luce. ¿Se gana cantando o pagando? Nosotros seguimos esperando que alguien, algún día, muestre la boleta.