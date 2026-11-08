Milena Warthon denuncia hostigamiento y expone la identidad de 'Lemon Pay': "Es doloroso verme expuesta"

Espectáculos

Milena Warthon denunció el hostigamiento que, según afirma, sufre desde hace varios años en redes sociales y expuso la identidad del creador de contenido conocido como 'Lemon Pay', a quien identificó como José Sebastián Cusquisiban Benítez. La cantante cuestionó un video en el que su imagen fue usada para hacer preguntas incómodas a transeúntes.

Warthon es una cantante y compositora peruana conocida por fusionar el pop con la música andina, el estilo al que se le llama pop andino. Su paso por el festival de Viña del Mar, en Chile, es una de las etapas que ella misma menciona al hablar del tema.

El video que la hizo hablar

Según su relato, el creador de contenido —que suele aparecer con una máscara con pico de pájaro— mostró una fotografía suya a distintas personas en la vía pública. Les preguntaba, en su mayoría a hombres, por qué el público peruano no apoyaba su carrera musical y si tendrían relaciones sexuales con ella para validar su talento.

Dijo que le resulta muy doloroso verse expuesta de esa manera, algo que considera denigrante como mujer y como artista. Contó que llegó a esa conclusión una semana y media antes de hacer pública su denuncia, cuando vio el video de un hombre vestido de pájaro con una foto suya en la mano.

Lo incómodo no es solo que se pregunte por su música. Es que las dos preguntas van juntas: primero por qué el país no la apoya, después si alguien estaría dispuesto a acostarse con ella para "validar" su talento. Como si una carrera musical se decidiera en una encuesta de vereda.

Warthon reconoció que la difusión de estas imágenes afectó su estado emocional. Para ella, este tipo de contenido la expone de manera denigrante tanto en su vida personal como en su carrera artística.

Los ataques desde 2021

La cantante aclaró que los ataques no comenzaron con su participación en el festival chileno. Dijo que recibe comentarios ofensivos desde 2021, el año en que lanzó su primera canción y empezó a ganar popularidad en internet, y habló de una cantidad desmesurada de violencia en las redes a lo largo de cinco años.

Desde entonces, asegura, ha tenido que enfrentar cuestionamientos dirigidos a desacreditar su trabajo y su imagen.

Afirmó que se le ha dicho todo lo que se le puede decir a una mujer. Agregó que se la ha cuestionado de todas las maneras posibles, que ya era incómoda para mucha gente antes de todo esto y que está cansada de estar tan a la defensiva.

Después de la denuncia

Una vez que la cantante hizo pública su denuncia y reveló su identidad, 'Lemon Pay' volvió a mostrar actividad en TikTok. No publicó un pronunciamiento directo sobre los cuestionamientos de Warthon, pero sí reaccionó a varios comentarios de usuarios que respaldaron su contenido.

Entre los mensajes a los que dio "me gusta" aparecieron frases como "te apoyo en tu contenido" y "sigue firme". También interactuó con publicaciones relacionadas con la revelación de su identidad por parte de la intérprete peruana.

Las reacciones en su cuenta evidenciaron opiniones divididas. Mientras algunos usuarios cuestionaron las preguntas que realizó en el video y expresaron su solidaridad con Milena, otros defendieron al creador de contenido y le pidieron continuar con sus publicaciones. Es el patrón de siempre: el debate se parte en dos y la denuncia queda en el medio.

Se puede discutir si el video buscaba hacer reír o incomodar, y ahí no vamos a meternos: lo que sí se puede decir es que usar la cara de una artista para preguntar en la calle si alguien se acostaría con ella no es una crítica musical. Es otra cosa.

Warthon, por su parte, decidió visibilizar el hostigamiento que dice enfrentar desde hace cinco años y cuestionó el uso de su imagen en videos que considera denigrantes. Y la pregunta que queda es otra: ¿desde cuándo la foto de una artista sirve de material para la calle?