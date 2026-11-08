Zambrano tiene acuerdo de palabra y Cueva sigue en veremos: el Sport Boys del centenario

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El 2027 no es un año cualquiera para Sport Boys: el club chalaco cumple su centenario y la directiva rosada quiere armar un plantel que esté a la altura de la fiesta. La campaña de 2026 en la Liga 1 fue aceptable: el equipo se alejó de la pelea por la permanencia y peleó por clasificar a un torneo internacional. Con ese panorama, la pregunta que se repite en el Callao es bien simple: ¿Christian Cueva y Carlos Zambrano siguen o se van?

Los dos llegaron entre cuestionamientos y los dos se ganaron el respaldo de la hinchada por lo que mostraron con la camiseta de la misilera y por su compromiso con el club. Pero sus situaciones de cara al centenario no se parecen en nada.

Zambrano: acuerdo de palabra y una firma pendiente

El caso del defensor parece encaminado. El periodista Ernesto Jerónimo informó que Zambrano alcanzó un acuerdo de palabra con la directiva para continuar durante todo 2027. La renovación todavía no se puede oficializar porque falta la firma del contrato.

Zambrano llegó a Sport Boys al inicio de la temporada, después de su salida de Alianza Lima a raíz de una polémica extradeportiva. Se consolidó en el once titular del cuadro chalaco y acumuló 24 partidos entre el Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa de la Liga. Hablando de rendir, el Káiser cumplió.

Ojo con celebrar antes de tiempo: acuerdo de palabra no es contrato firmado, y hasta que la tinta no se seque en el papel, el centenario todavía puede dar sorpresas.

Cueva: conversaciones sí, pero la novela sigue

Acá la cosa es más compleja. Sport Boys ya inició las conversaciones con Cueva, aunque su continuidad aparece como una negociación de otro calibre. El pase del volante pertenece a Juan Pablo II, el club que lo cedió durante la segunda parte de la temporada para que pudiera estar más cerca de sus hijos en Lima.

Su préstamo con los rosados termina a fines de este año y con Juan Pablo II tiene contrato para 2027, así que todavía se evalúa si sigue a préstamo o si llega como jugador libre.

Cueva empezó el 2026 en Juan Pablo II y después pidió su cesión a Sport Boys para estar más cerca de su familia, en medio de un momento personal complicado por los escándalos. Con el cuadro rosado disputó 14 encuentros, cifra que le alcanzó para acercarse a su mejor versión: cuatro goles y tres asistencias. Su último tanto llegó en el empate 2-2 ante Universitario, con un penal de remate sutil que puso en ventaja a Sport Boys en el estadio Monumental.

Desio ya firmó y quiere sostener la base

El que no se mueve es el técnico. Carlos Desio continuará al frente de Sport Boys durante la temporada 2027, el año del centenario. El argentino ya firmó su renovación y, con miras al nuevo proyecto, buscará sostener la base del plantel, con Zambrano y Cueva entre las prioridades.

El entrenador contó que su continuidad está acordada, aunque el club todavía no hizo el anuncio oficial. También reveló que recibió propuestas de otros equipos de la Liga 1 y que decidió dejarlas de lado para seguir en el Callao. "Yo firmé, ya está todo firmado. Falta que lo saquen público", apuntó el estratega, que además dijo que se reunirá con Martín Noriega.

Con Desio asegurado y Zambrano a una firma de distancia, el Sport Boys del centenario se va armando solo. Lo de Cueva es otro cantar: Sport Boys ya inició las conversaciones, pero la negociación es más compleja. ¿Tú lo dejarías ir o lo quieres en la foto del centenario?