Pamela López y Zully, las peruanas que captaron miradas en los HEAT Latin Music Awards 2026

Espectáculos

Los HEAT Latin Music Awards 2026 se celebraron en México y reunieron a grandes figuras de la música y el entretenimiento. En medio de tanta alfombra, dos peruanas se metieron en la lista de nombres que captaron las miradas: Pamela López y Zully, invitadas a presentar distintas categorías de la premiación.

Pamela López, empresaria trujillana, fue una de las presentadoras de la categoría Mejor Artista Regional Popular. Para la noche eligió un vestido largo y ajustado en tonos dorados y plateados, cubierto de pedrería y aplicaciones brillantes, con un pronunciado escote en V. Digámoslo sin vueltas: fue un look de brillo total, de esos que no le piden permiso a la cámara. Apuesta segura, y le salió bien.

La otra peruana en la gala fue Zully. La popular creadora de contenido, tiktoker, también fue invitada a presentar una de las categorías y apareció frente a las cámaras junto a uno de los presentadores del evento. Su vestido fue largo, de color rosa pastel, con escote corazón y un corsé ajustado que resaltó su figura. El diseño llamó la atención por sus delicadas transparencias, sus detalles bordados y una falda con drapeados que le dieron un toque romántico y sofisticado.

Y ahí está lo interesante: los dos looks iban por caminos opuestos. Uno apostó por el metal, la pedrería y el brillo; el otro, por el rosa pastel y lo romántico. Ninguno de los dos pasó desapercibido en una gala donde llamar la atención es casi parte del trabajo, y las dos cumplieron lo que se esperaba de ellas: pararse frente a las cámaras y que la gente voltee a ver.

¿Con cuál te quedas: el dorado y plateado de Pamela López o el rosa pastel de Zully?