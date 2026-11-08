Jean-Claude Van Damme vuelve a las artes marciales con Katana, su nueva película

Espectáculos

El ícono del cine de acción de los 80 ya tiene nuevo proyecto y es un regreso a casa: Jean-Claude Van Damme protagonizará Katana, una cinta que lo devuelve a sus raíces más puras de combate. La estrella belga, de 66 años, vuelve al terreno donde se ganó a los fans de los golpes y las patadas voladoras.

La trama no se anda con vueltas: un excampeón mundial de boxeo tiene que abandonar su retiro y meterse al peligroso inframundo de Japón después de que la yakuza secuestra a su hija. Un planteamiento clásico del cine de acción: el héroe retirado al que obligan a volver.

Quiénes están detrás

El proyecto está cobijado por la productora The Veterans y se presentará formalmente en el American Film Market de Los Ángeles para asegurar su distribución global. Detrás de la película está Jeremy Zag, el reconocido creador francés de la exitosa franquicia animada Miraculous.

Para que las coreografías y los combates sean brutales y realistas, la producción sumó a campeones reales del deporte de contacto: el peleador armenio de artes marciales mixtas Melsik Baghdasaryan y el monarca mundial francés de Muay Thai Cyril Benzaquen. Nada de figuritas: acá la idea es que los golpes suenen de verdad.

Cuándo se rueda

Las cámaras empiezan a rodar en abril, mayo y junio de 2027. El equipo de producción se trasladará a locaciones internacionales en Japón, Francia y Los Ángeles para dar vida a este thriller de acción.

Hay que decirlo: todavía falta su buen tiempo para verlo en pantalla. Pero si quieren calentar motores y revivir la época dorada de la celebridad, clásicos inolvidables de su catálogo como Kickboxer (1989) y Double Impact (1991) están disponibles en Prime Video y Apple TV.

Nosotros ya estamos esperando. ¿Y tú, le das una chance a Katana o sientes que los regresos de las leyendas de acción ya no pegan igual?