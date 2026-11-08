Alondra García Miró: obra, mudanza y una promesa sobre la boda que todavía no tiene fecha

Espectáculos

Alondra García Miró está en modo obra. La modelo volvió a Lima para supervisar la remodelación del departamento que compró y para coordinar los detalles de su mudanza, y en una entrevista se tomó una pausa entre el trabajo y las cajas para hablar de la casa, de sus proyectos y, cómo no, de la boda con Francisco Alister.

Todo bajo control

La prioridad de estos días es el departamento. Su estadía en Lima le permite estar pendiente de cada avance del inmueble y organizar los trabajos para dejarlo a su gusto. No es una visita corta: es una temporada de gestión pura, con la casa como centro de operaciones.

Sus días, según su propio relato, se reparten entre la mudanza, la obra y el trabajo, aprovechando que está en Lima para avanzar con sus cosas. Ella insiste en que está involucrada en todos los detalles, desde sus compromisos laborales hasta sus proyectos personales. La idea era tenerlo todo controlado y, por lo que cuenta, el resultado la tiene contenta: dice que está quedando muy bonito y que esta etapa la agarra con buen ánimo. No es poco, considerando que obra y mudanza son dos de las cosas que más rápido sacan de quicio a cualquiera.

Las marcas que la acompañan

En medio del trajín, también sacó un momento para agradecer. Destacó el respaldo de las marcas con las que mantiene vínculos laborales desde hace varios años, una oportunidad que valora especialmente. Y se le nota: no todos los días alguien reparte su semana entre obra, cajas y campañas y aún así se declara agradecida.

Su entusiasmo por la compra ya lo había compartido en sus redes sociales, donde mostró lo contenta que está con esta nueva adquisición.

La pregunta que todos querían hacer

Con Francisco Alister lleva aproximadamente cuatro años de relación, y la pareja suele mantener los detalles de su vida sentimental lejos de los reflectores. Por eso la pregunta cayó sola: ¿se viene el siguiente paso?

Alondra no quiso adelantar una fecha ni confirmar planes de matrimonio a corto plazo. Lo que sí dejó fue una promesa: "cuando sea el momento yo les voy a contar". Y lo dijo frente a las cámaras, para que nadie diga después que no avisó.

Y ojo, que la promesa no es nueva: ella misma recordó que ya se lo había dicho antes, así que esto es más bien un recordatorio para los ansiosos.

Perú es mi casa

La otra consulta fue dónde viviría si llega a contraer matrimonio. Su respuesta no elige un lado: pasa varios meses al año en Madrid, pero sus compromisos laborales y sus vínculos familiares la mantienen conectada con Perú. Por eso mismo está renovando el departamento: para tener dónde llegar cuando venga a Lima.

Y ahí fue directa: "Perú es mi casa", dijo, y que disfruta mucho cuando está aquí. Los dos lugares le parecen maravillosos, pero el corazón —y la obra— están en Lima.

Lo que ya se sabía

En junio, meses antes de hablar de la mudanza, compartió en redes un recorrido por el departamento que compró en 2025. En las imágenes se veía cómo iban los trabajos, la amplitud de los ambientes y la entrada de luz natural. O sea, la remodelación no es ninguna sorpresa para quien la sigue: viene cocinándose desde hace rato.

¿Y entonces?

Resumen: no hay fecha, no hay confirmación y no hay exclusiva. Hay obra, hay cajas y hay una promesa que ya lleva un buen rato en el aire.

Mientras tanto, toca esperar el momento... y opinar del diseño, que es lo que hacemos mejor. ¿El anuncio llega antes o después de que terminen los trabajos?