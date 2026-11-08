Laura Huarcayo y el postulante de EEG que la dejó sin palabras

Espectáculos

El 5 de noviembre, cinco de los postulantes del casting de Esto es Guerra llegaron a Mande Quien Mande para presentarse mejor ante el público. Cuando le tocó el turno a Maykel Torres, Laura Huarcayo no pudo disimular su sorpresa: el joven medía 1.95 metros.

"Nunca he visto a alguien así...", exclamó la conductora. Después vino el coqueteo: el candidato al reality le señaló que era el destino. La réplica de Laura fue directa: aseguró que él podría ser su hijo.

O sea, el chico venía con el discurso del destino y terminó en la categoría de hijo. Nosotros lo entendemos: hay coqueteos que se caen solos, y ese "era el destino" merecía música de telenovela de fondo.

El casting sigue su curso

La segunda fecha del casting de Esto es Guerra se llevó a cabo el 28 de octubre. Los postulantes se enfrentaron en un duelo donde debían encontrar unas maletas escondidas en un gigantesco juego inflable y luego armar el rompecabezas. Los mejores tiempos clasificaron a la siguiente ronda, y esta vez fueron diez hombres y cinco mujeres.

Antes, el 20 de octubre, Katia Palma y Mathías Brivio iniciaron Esto es Guerra Desafío 14 con el anuncio de que arrancaba la primera fecha del casting nacional EEG 2026. Los conductores contaron que los primeros 100 participantes correrían dos kilómetros por las calles de Pachacamac, previo a una revisión médica para cuidar a los jóvenes integrantes. Los presentadores dieron pase a Raysa Ortiz, que estaba a las afueras del canal para entrevistar a algunos participantes listos para su primera competencia. Y el dato que le pone número a todo: más de 30 mil personas enviaron su video para intentar quedar seleccionadas.

El beso que no fue

En el mismo Mande Quien Mande, Gregorio Pernía, conocido como El Titi, no dudó en protagonizar un reto de actuación con Laura Huarcayo. La conductora se mostró nerviosa por interpretar una escena romántica con el actor colombiano. Él se acercó para darle un beso y ella no pudo evitar reírse mientras se retiraba.

¿Será que el casting de este año viene con más trama que nunca? Nosotros ya tenemos nuestro favorito.