Matías Vázquez y el robo que le costó todos sus ahorros: 'Estuve un mes sin querer salir a la calle'

Espectáculos

Matías Vázquez contó en Puro Show que hace algunos años fue víctima de un robo en el que perdió todos sus ahorros en dólares, y que la situación lo afectó profundamente. El tema salió al aire después de que Marcia Frisciotti relatara que su hermana había sufrido un robo en su vivienda, donde le sustrajeron 7 mil dólares. A partir de ese testimonio el conductor decidió contar lo suyo, y el caso abrió un debate en el programa.

Según relató, el robo le sacó de un día para el otro 6 o 7 mil dólares, que eran su ahorro de ese momento. Después de eso, estuvo un mes sin querer salir a la calle.

Más tarde, Nancy Duré retomó el caso de Barbie Simons, que fue víctima de una estafa, y contó que había conversado con ella sobre lo sucedido. Según dijo, la periodista no quería hacer público el tema ni hablarlo en los medios: "Ella me dijo que no iba a hablar del tema, que no lo quería mediatizar". Duré también le dijo a Vázquez que lo suyo era mínimo al lado de lo que había perdido Simons, y contó que estuvo investigando por otro lado. Dijo que nunca la había visto así, al borde de las lágrimas, en un momento en el que la estaban pasando bien.

Al profundizar en el impacto de la estafa, la panelista explicó que Barbie siente que perdió parte del esfuerzo que había hecho su padre y que incluso se cuestiona qué podría haber hecho para evitarlo.

Sobre cómo el supuesto responsable llegó a su entorno, Duré respondió, ante la consulta de Frisciotti, que se trataba de un grupo de amigos y conocidos que habían depositado su confianza en un financista al que describió como una persona muy importante. El caso, dijo, se hizo conocido entre ciertas personas, y 25 personas perdieron plata.