Korina Rivadeneira baila antes del show de María Becerra y las redes le caen con todo

Espectáculos

Hay bailes que pasan piola y hay bailes que se convierten en el tema del día. El de Korina Rivadeneira, exchica reality y esposa de Mario Hart, fue del segundo tipo: en la grabación aparece bailando con bastante energía en Lima, durante la antesala del concierto de María Becerra, la cantante argentina, y las críticas llegaron de inmediato.

El clip se difundió en Instagram y en el registro se ve a tres creadoras de contenido disfrutando el ambiente previo a la presentación musical. Lo que iba a ser una escena casual entre amigas terminó siendo el blanco de comentarios divididos.

El contraste no pasó piola

Los internautas hicieron hincapié en algo bien concreto: el notorio contraste de actitudes. Mientras las otras dos chicas mantenían una postura más calmada y sobria, los movimientos acelerados de Korina acapararon casi por completo el encuadre. Y seamos honestos: cuando una se mueve al doble de velocidad que las demás, el encuadre la sigue a ella. Así funciona una cámara, no es magia negra.

Los pasos desmedidos y su efusividad despertaron una ola inmediata de críticas entre los cibernautas, que cuestionaron cómo se comportaba frente al lente en comparación con la tranquilidad de sus acompañantes. La intensidad de la exintegrante de programas de competencia desató una avalancha de reacciones.

Los comentarios suben de tono

Lejos de celebrar su entusiasmo, varios seguidores señalaron que su desenvolvimiento lucía forzado y poco natural al lado de las otras chicas, y de paso se abrió el debate de siempre: hasta dónde llega la espontaneidad en las plataformas digitales y desde dónde empieza el show para la cámara. Spoiler: nadie se pone de acuerdo.

Conforme el material acumulaba reproducciones, los comentarios subieron de tono y apuntaron directamente hacia una supuesta necesidad de sobresalir. "Korina siempre tiene ganas de llamar la atención, qué cansado", escribió un usuario, y hubo otro que preguntó con ironía qué necesidad había de moverse así. Nada sutil, la verdad.

Las comparaciones tampoco se hicieron esperar, y varios mensajes midieron su actitud con la de Valeria: "Definitivamente hay niveles, y Valeria toda Miss siempre". La controversia escaló hasta alcanzar a su pareja, con mensajes dirigidos a Mario Hart.

Y ojo, no estamos diciendo que el baile haya sido un desastre ni mucho menos. Visto sin audio y sin comentarios, es una chica moviéndose contenta antes de un concierto, algo que hacemos todos. Lo que cambia todo es el contexto: cuando el video sale de una cuenta y se difunde, la lectura deja de ser tuya y pasa a ser de quien comenta.

Ni declaraciones ni comunicados

Frente a la repercusión de las críticas, Korina optó por el silencio público: no emitió declaraciones directas ni comunicados. En lugar de confrontar los señalamientos de los internautas, mantuvo la actividad habitual en su cuenta personal de Instagram, subiendo historias sobre los pormenores de su velada y compartiendo instantes junto a su círculo de amistades.

Además, dejó abierta la sección de comentarios en todas sus publicaciones recientes, lo que se lee como total indiferencia ante el rechazo que generó su baile. Y eso también es una forma de responder: hay quienes salen a contestar cada mensaje y hay quienes siguen subiendo historias como si nada. Nosotros no sabemos cuál duele menos, pero la segunda opción, definitivamente, molesta más a quien está comentando.

El detalle que nos parece más interesante es que el baile duró unos segundos y la discusión sigue ocupando los comentarios. Esto funciona así: alguien graba, alguien opina, alguien compara y la rueda sigue girando. La cuenta es simple y nadie la gana.

Al final, la pregunta de fondo es la de siempre: ¿tanto escándalo por unos pasos de más antes del show de María Becerra? Nos parece que no, pero cada quien con su termómetro. Y tú, ¿bailas todo el show o te quedas en modo Miss hasta que alguien te enfoque?