Grupo 5 se lleva el premio a Mejor Artista Tropical en los HEAT y se lo dedica a su papá

Espectáculos

Grupo 5 se llevó el premio a Mejor Artista Tropical en los HEAT Latin Music Awards 2026, celebrados en Jalisco, México. Christian, Elmer y Andy Yaipén fueron los que recibieron el reconocimiento y soltaron las palabras que después dieron la vuelta: el premio va para sus seguidores, para su familia y, sobre todo, para su recordado padre, Elmer Yaipén Uypan.

Christian fue el primero en admitir que los nervios le ganaron. Contó que al escuchar el nombre de la agrupación como ganadora no podía ni agarrar el celular: "estaba temblando hace rato". Después vino el agradecimiento para todos los fanáticos que votaron por ellos y que los acompañaron en el momento,

Un discurso con nombre de papá

El momento más emotivo llegó cuando el vocalista recordó a su padre. Habló de que el éxito también le pertenece al público peruano, a la gente que trabaja con ellos, a su familia y a su mamá, y cerró mandándole el premio al cielo a su papá. Visiblemente emocionado, dejó claro que sin los fans nada de esto existiría.

Elmer, por su lado, confesó que estuvo a punto de no viajar a México para la premiación. "Por poquito no vengo", contó, y aseguró que se habría arrepentido toda la vida de no haber acompañado a sus hermanos y de no haber estado ahí para recibir el premio juntos. Fue, y vaya si valió la pena: todavía no caía en lo que habían conseguido.

Andy tampoco pudo disimular la emoción. Dijo que todavía no lo puede creer, que está feliz, y repartió agradecimientos: a Dios, al público, a su mamá, a su esposa y a sus hijas. A su papá también, porque para los tres el premio tiene nombre de familia.

Que los tres hermanos se hayan acordado primero de su papá y de su público dice bastante de cómo entienden el éxito. Cero pose de superestrella, todo emoción.