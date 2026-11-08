Tabata Suárez se derrite por Mario Irivarren y él responde con una foto de concierto

Espectáculos

Mario Irivarren confirmó su relación con Tabata Suárez y ella le dedicó un reel en su Instagram. De fondo, la canción '¿Quién es ese hombre?', y encima el mensaje: "Estoy tan orgullosa de mi chico, es lindo verlo crecer tanto y tener alma de ganador. Lo admiro y babeo por él".

Seamos honestos: hay declaraciones de amor y hay declaraciones que parecen letra de balada. Y nos gusta. Es cursi, sí, pero es cursi con ganas, y eso en redes se nota cuando sale del corazón y cuando sale para la foto.

La elección de la canción tiene su gracia. '¿Quién es ese hombre?' es de esos temas que se usan medio en broma, medio en serio, y ponerlo para presentar en público a tu pareja es un poco de humor y un poco de orgullo. Ahí le damos el punto.

Lo que muchos cibernautas esperaban era la respuesta de Mario. No llegó. El integrante de reality, conocido como la 'calavera coqueta', decidió no responder a la publicación de Tabata. Lo que sí hizo fue difundir la imagen de un evento musical al que ambos se hicieron presentes.

Y ahí está el detalle: no todas las respuestas son un comentario con corazones. Una foto de un evento al que fueron juntos dice bastante más que un mensaje de amor escrito de madrugada. Algunos lo van a leer como que se hizo el rochoso; nosotros preferimos pensar que el hombre simplemente no es de los que escriben poemas en el feed.

Hay que recordar de dónde viene todo esto: el conductor del podcast 'La Manada Galáctica' inició este romance después de su ruptura con Onelia Molina. Actualmente, Mario y Tabata llevan un mes de relación, tiempo en el que ya le entregó un anillo.

Un mes. Un anillo. Una canción que pregunta quién es ese hombre. Hay parejas que en un mes todavía están discutiendo qué serie ver juntos, y estos ya están en etapa de joyería. Cada quien a su ritmo, pero el ritmo acá es de los rápidos.

¿Ustedes también están esperando la boda o les parece que esto va a mil por hora?