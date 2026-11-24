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Renato Rossini Jr. le dedicó una historia de Instagram a Samahara Lobatón durante la celebración por sus 25 años. En la publicación, el exchico reality expresó su amor por la influencer y su deseo de ser el padre de su próximo hijo. Lo que llamó la atención de sus seguidores no fue solo el mensaje, sino lo que pasó después: a los pocos minutos, la historia había sido eliminada.

El detalle tiene un antecedente que no ayuda a bajar la confusión. Días antes, la propia Samahara había confirmado que es ella quien maneja las redes sociales de Renato. O sea, el mensaje que pedía un hijo salió de una cuenta que, según sus propias palabras, está en manos de la persona a la que iba dirigido.

Lo que ella dijo del romance

La semana pasada, Samahara Lobatón pasó por el streaming 'Q' Bochinche' y ahí aclaró que todavía no tiene una relación formal con Rossini, pese a las salidas constantes y a las demostraciones de cariño que ambos comparten en redes. "No es un enamoradito, voy a cumplir 25 años, tengo tres hijos", dijo entonces.

Los coqueteos entre ambos se remontan a su participación en un reality de convivencia. En ese momento, la influencer todavía mantenía una relación con Yonathan Horna, el popular Youna y padre de su hija mayor. Después de su salida del espacio, Samahara terminó su historia con Youna y poco a poco se le vio más junto a Renato. Incluso compartió una serie de fotos con el hijo de Rossini, lo que para muchos fue la confirmación del romance, aunque ella negó haberlo oficializado.

Entre la historia borrada, la cuenta ajena y el "no es un enamoradito", el episodio dejó más preguntas que respuestas. ¿Se arrepintió, le ganó el dedo o alguien quiso jugar un rato con el celular?