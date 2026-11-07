Mimi Alvarado lanzó una advertencia contra Paula Chaves y salpicó a Pedro Alfonso

Espectáculos

Paula Chaves está esperando una operación de mano y, mientras tanto, el lío le llega por otro lado. La modelo, actriz y conductora argentina contó que deberá pasar por el quirófano para operarse una mano, y que la sola idea le removió un temor profundo. Lejos de minimizarlo, admitió que una cirugía figura entre sus principales miedos. El procedimiento estaba cerca y la ansiedad previa se hacía sentir. La noticia médica, además, cayó en un momento complicado.

Porque el foco le duró poco. En paralelo se abrió otro frente que le cambió por completo la agenda: la bailarina Mimi Alvarado salió a hablar de ella y la dejó otra vez en el centro de la polémica.

El descargo en streaming

Mimi Alvarado se sentó frente a Nazarena Vélez y no hizo falta calentamiento: fue directo al grano y largó una frase que ya traía guardada. Contó que le tomó mucho cariño a Paula, que vio una situación que no le gustó y que se la guarda. Vélez la frenó en seco para precisar el blanco de la indirecta y le preguntó si hablaba de Paula o de quién. Lejos de aflojar, Alvarado se puso más áspera: respondió que el asunto era con el cuadro familiar perfecto de Chaves y que no tenía nada que ver con terceros.

La advertencia

Ahí la bailarina marcó la cancha. Dijo que ella no extorsiona, aunque dejó clarísimo que tiene data guardada, y avisó que si alguien se mete con ella sabe muy bien que tiene para devolverle, y fuerte. Después reconstruyó lo que, según ella, le dijo puntualmente a la conductora: que la próxima vez que se meta con su trabajo, "el cuadrito tuyo de la familia perfecta se te va a caer".

A nosotros esa mezcla nos suena a mensaje con doble fondo: la advertencia y la amenaza velada metidas en la misma frase.

También salió a despegarse de versiones que, según ella, circularon sin comprobación. Se quejó de que le atribuyan cosas que no dijo, de que nadie chequee la fuente ni averigüe de dónde salió todo, y de que el monstruo entero se lo tiren a ella. Y sumó un giro curioso, mezcla de advertencia y gesto casi protector: la próxima vez que se metan con su trabajo, va a hablar, va a decir lo que vio y encima va a defender a Paula. ¿Por qué hasta ahora eligió el silencio? Porque Paula tiene una familia, dijo.

El cierre más filoso: Tinelli y Pedro Alfonso

El tramo más picante llegó al final. Alvarado cuestionó la trayectoria de Chaves y apuntó a quienes, según ella, la catapultaron a la fama: dijo que Chaves fue un producto creado por Marcelo Tinelli y, sobre su marido, Pedro Alfonso, soltó que ahora está subido a un pony y se cree Brad Pitt. La frase no apuntó solo a la conductora: también a su pareja, y se volvió de inmediato material de debate en redes.

El origen del conflicto y el silencio de Paula

El enojo no es nuevo. El motivo se remonta a finales de 2025, cuando la bailarina descubrió que Chaves habría intentado bajarla de un proyecto laboral. La tensión quedó latente desde entonces y recién ahora salió a la superficie con nombre y apellido.

Del otro lado, Paula Chaves no se manifestó ante este nuevo ataque. Su silencio puede leerse de varias formas: estrategia, prioridad por su salud o simple decisión de no echar más leña al fuego. Con la operación en el horizonte, el escenario queda abierto.

Y ojo: hasta ahora, la que habló fue una sola. ¿Paula responderá o dejará que el tema se enfríe solo?