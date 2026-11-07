Melanie Martínez confirma que su hija y Christian Domínguez ya se hablan: "al final de todo, es su padre"

Espectáculos

Melanie Martínez reapareció después de someterse a una operación en los ojos y lo hizo con novedad en el trabajo: ahora es parte de una obra teatral en la que actuará junto al actor Carlos Thornton. Se mostró feliz con esta nueva faceta en su carrera, pero eso no evitó que también descargara contra su expareja Christian Domínguez y contra Karla Tarazona, esposa de él.

Antes de meterse con ellos, contó que su hija y Domínguez se reconciliaron después de estar distanciados por líos legales, y que el cantante está buscando retomar la buena relación que tenía con la adolescente. Según dijo, se encontraron en una de las audiencias y ahí decidieron hablarse; de ahí partió todo y siguen en contacto. Para ella ese era el punto desde el inicio, antes de las demandas o los lives. Y lo cerró con una frase: "al final de todo, es su padre".

El quiebre, contó, llegó cuando Domínguez decidió denunciarla, acusándola de haber impulsado que la menor hiciera un video en TikTok para criticarlo y mandar indirectas contra Tarazona. Melanie sostuvo que todo se rompió en el momento en que la denunció y no se sentó a conversar con ella como una persona civilizada, y que fue decisión de su hija salir a hablar y exponer sus sentimientos, no suya, aunque intentó evitarlo.

Sobre las muestras de amor que Domínguez y Tarazona no dejan de publicar en sus redes, la también actriz fue directa: "Dime de lo que presumes y te diré lo que careces", lanzó, y sumó que a quien le caiga el guante. Después apuntó al disfraz de Karla, ese en el que se pegó frases de hombres mentirosos: dijo que no sabe qué pretende, que después se queja de por qué la funan, que ella misma se expone y que cree que es parte de cómo lleva su vida para el trabajo.

Melanie es la madre de la primera hija de Christian Domínguez.

Ella feliz con el teatro, ellos felices con sus redes… y nosotros acá, leyendo la enésima entrega de una novela que ya nadie pidió. ¿Ustedes ya pasaron de página o siguen pendientes de cada capítulo?