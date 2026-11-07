Timoteo se pronuncia tras el descargo de Karina Rivera: “Me quedo en silencio”

Espectáculos

Ricardo Bonilla, el hombre detrás del recordado personaje infantil Timoteo, se pronunció después de las declaraciones de Karina Rivera y María Pía Copello sobre el distanciamiento que arrastran desde hace un tiempo. Y se pronunció, básicamente, para no pronunciarse: con un mensaje corto en sus historias de Instagram.

“Me quedo en silencio por el cariño y amor que hubo durante tantos años trabajando y compartiendo juntos”, escribió, en referencia a los años que compartió con las dos presentadoras de televisión.

Con esa publicación no respondió directamente a los comentarios sobre el distanciamiento ni ofreció su versión de los desacuerdos laborales que habrían provocado el quiebre. O sea, no le entró a la confrontación pública. Y en el fondo se entiende: hay cosas que se malogran más cuando uno las explica de más.

Lo que contó Karina Rivera

En el podcast de María Pía Copello, Karina Rivera contó que el distanciamiento se habría originado después de una extensa temporada de circo que hicieron el año pasado. Ambos compartieron escenario en distintas ciudades del país, como parte de un proyecto que reunía otra vez a los recordados personajes de la televisión infantil peruana.

Rivera explicó que decidió retirarse de la propuesta cuando Bonilla le planteó trasladar la siguiente temporada a Arequipa. Descartó la opción por sus responsabilidades familiares y prefirió no continuar con el proyecto. Después se enteró de que él finalmente hizo el show en Lima.

Un año sin contacto

Otro punto que llamó la atención fue la falta de comunicación. Rivera dijo que no mantiene contacto con Bonilla desde hace aproximadamente un año e incluso comentó que desconoce cuál es su situación profesional actual.

Y ojo con el detalle: el “me quedo en silencio” salió en historias de Instagram, ese lugar donde uno calla pero con testigos. Es el silencio más público que existe. Callar, lo que se dice callar, tampoco fue: eligió el rinconcito más visible de las redes para avisar que se calla.

Así quedamos con dos versiones que nunca se cruzaron: ella contando la suya en un podcast, él publicando en historias que prefiere no decir nada. Cada uno con su escenario y cada uno con su silencio. ¿Tú de qué lado estás: del que habla o del que publica que se calla?