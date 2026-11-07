Samahara Lobatón responde si tendrá un cuarto hijo con Renato Rossini Jr.: no está en sus planes

Espectáculos

Samahara Lobatón abrió la cajita de preguntas de Instagram y una seguidora le lanzó la consulta directa: ¿le gustaría tener su cuarto hijo con Renato Rossini Jr.? La respuesta de la hija de Melissa Klug fue clara y no dejó espacio para especulaciones sobre un próximo embarazo.

Antes de entrar en materia, dijo que respondería a todos "desde lo más bonito".

La influencer contó que un nuevo bebé no está en sus planes por ahora: quiere seguir creciendo en lo que le gusta y seguir trabajando. Y después vino el detalle que nadie esperaba.

"Estoy ligada, no puedo tener más bebés, perdí una trompa y la otra me la quité", explicó. Perdió una de sus trompas de Falopio y, como prevención, se retiró la otra.

Eso sí, no cerró la puerta del todo: dijo que no descarta que de acá a 10 o 15 años la cosa cambie, pero que por el momento no se puede.

Samahara y Renato Rossini Jr. hicieron pública su relación en octubre de 2026, después de compartir una fotografía besándose tras coincidir en el reality internacional 'El Sultanato'. Él, hijo del actor Renato Rossini, también ha hablado de esta nueva etapa: contó que cada día se está enamorando más, aunque prefiere llevar la relación con calma y sin apurarse.

Hubo especulaciones sobre si el romance sería puro marketing, aunque ambos aseguran que es real. Y hace poco se sumó otro capítulo: se supo que el modelo mantiene un perfil activo en Raya, una exclusiva app de citas que usan celebridades e influencers.

Consultado por el tema, Renato no negó que estuviera registrado, pero explicó que ya no la usa porque ahora tiene pareja: "Ahora que me han avisado debería sacarlo, pues como yo ya no estoy soltero, me he olvidado que lo tenía".

Samahara también fue consultada y se lo tomó con calma: sabe que su pareja tiene la cuenta y no le parece un problema mientras no la use. Confía en él, según dijo, y punto.

Nosotros nos quedamos con la parte linda: un olvido así solo se explica con la cabeza ocupada en otra persona. ¿Tú te acordarías de borrar la app o también la dejarías ahí juntando polvo?