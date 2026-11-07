Carlita responde al shippeo de Curwen y Suemi: «Amor y paz gente»

Espectáculos

Víctor Caballero, Curwen para las redes, está otra vez en el ojo de la conversación por su cercanía con Suemi Chang. Y esta vez la que habló fue Carla Campos Salazar, su exprometida, en un video que circula en TikTok donde responde justamente sobre ese shippeo.

La consulta cayó en una dinámica de su cuenta de Instagram, donde habilitó una caja para interactuar con sus seguidores. «Qué opinas del Suemi X Curwen», le escribió un usuario. Su respuesta fue corta y bien zen: «Amor y paz gente y qué viva el amor verdadero». La frase generó curiosidad entre quienes siguen la polémica.

Hasta ahí, todo bonito. El detalle viene después: varios usuarios aseguraron que fueron bloqueados tras dejar comentarios sobre el tema y que la publicación de Instagram habría sido eliminada. Eso último no está confirmado.

Lo confirmado es bien simple: hubo una pregunta, hubo una respuesta y la respuesta se viralizó. Todo lo demás —bloqueos incluidos— sale de lo que cuentan los usuarios. Carla no nombró a nadie en su respuesta.

Suemi Chang y Curwen son creadores de contenido peruanos, y su cercanía viene alimentando el shippeo desde hace rato: apariciones juntas en espacios digitales y una química que sus seguidores no dejan pasar. Curwen incluso le dedicó unas palabras de reconocimiento a su colega.

El interés se disparó después de que se difundieran imágenes de Carla en una discoteca junto a un amigo. En agosto de 2026, un programa de televisión mostró escenas de ella en un local nocturno, bailando y en actitudes cercanas con Alonso Grimaldo, «Grimmy», un amigo de varios años. Ese ampay televisivo provocó la cancelación de su boda con Curwen: se habían comprometido en Punta Cana y tenían planes de casarse entre finales de 2026 e inicios de 2027.

Nuestra lectura: la frase de Carlita es una bendición sin firmar. Ni drama, ni pelea, ni aplausos tampoco. Y si de verdad hubo bloqueos, ya sabemos que el amor verdadero también tiene su botón. Lo que sí queda claro es que el shippeo ya no depende de ellos: crece solo. Igual, la pregunta que nadie contesta: ¿el ship ya tiene nombre oficial o seguimos en fase de pruebas?