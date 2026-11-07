Grasse Becerra reta a Pamela López: “Que me lo diga en mi cara”

Espectáculos

El cruce no nació en un set de televisión ni en una alfombra de evento: nació en los comentarios. Grasse Becerra comentó en redes la opinión que la ex de Cuevita dio sobre la polémica entre Ana Paula Consorte y Giuli Cunha. Desde México, Pamela López le respondió con una referencia a dos jugadores que, según dijo, vivían en Miraflores en esa época, y con un aviso: que no la haga hablar.

La indirecta que no piensa dejar pasar

Lo que Grasse no va a dejar correr es la alusión a dos futbolistas casados de Alianza Lima y la mención a su 'pinky', todo dentro de un episodio de 2015 que, según ella, necesita que alguien le explique. Y no es lo mismo soltar un comentario en redes que quedar metida en una historia de años.

El cara a cara que pide

Cuando le preguntaron si aceptaría un cara a cara con Pamela López, Becerra no dudó. Sostiene que no tiene nada que esconder y pide que le refresquen la memoria sobre lo que pasó en el 2015. Y hay un pedido puntual: que le expliquen por qué la mencionó a ella y a su amiga en la misma frase. Más que una disculpa, lo que quiere es una explicación sin vueltas.

Los nombres que salieron de ahí

De la indirecta salieron dos nombres de peso: Paolo Guerrero y Christian Cueva. Sobre el delantero, Becerra calificó el rumor de “cuento urbano”. Y admitió que no tiene claro si Pamela se refería a Guerrero o a Cueva.

Con Cueva respondió sin anestesia: que no, que nada, cero, que tienen conocidos en común y nada más. También habló de lo que se especuló a raíz de la indirecta y de qué relación tiene con el exfutbolista de Alianza Lima. Y dejó un dato para el archivo: a ella no le gustan los futbolistas.

Nuestra lectura

Dos cosas quedan claras: Grasse no va a soltar el tema hasta que le expliquen el 2015, y Pamela movió una piedra que quizá no quería mover. ¿Cara a cara de verdad o un par de publicaciones y después silencio? Nosotros ya tenemos nuestra apuesta.