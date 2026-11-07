Aída Martínez contó que hubo un beso con Mario Hart y reveló por qué frenó ahí esa noche

Espectáculos

Aída Martínez se mandó una de esas confesiones que paran la farándula nacional. La modelo e influencer contó que pasó una noche en el departamento del expiloto Mario Hart después de una juerga, que entre los dos hubo un beso y que ella decidió frenar ahí mismo. El motivo no fue un drama ni un desplante: estaba cansada y quería dormir. Sí, así de simple. Lo dijo en una entrevista, hablando de aquel episodio de juventud con total franqueza.

Lo llamativo no es el beso, es la franqueza con la que lo contó. Cuando le preguntaron de manera directa por su vínculo con el exchico reality, no titubeó: relató cómo terminaron juntos en la vivienda de él después de bailar y divertirse hasta altas horas de la madrugada. Ahí, según su relato, el cansancio terminó pesando más que cualquier tensión sentimental o atracción del momento. Y contarlo así, sin adornos, tiene su mérito: la mayoría se queda en el "somos amigos" y no suelta ni media palabra.

Un beso, una juerga y nada más

Sobre ese acercamiento en privado no se conocían mayores pormenores, así que la anécdota cayó como bomba. Ella lo soltó sin filtros: hubo un besito y nada más. Después vino la explicación: ese día se habían metido una juerga y ella ya estaba agotada, así que le avisó que iba a descansar.

O sea, la atracción existía, pero el sueño ganó. Y eso que, según su propio relato, las intenciones del piloto iban más allá de una simple plática nocturna. Aída, en cambio, prefirió priorizar sus horas de sueño y marcar distancia sin vueltas. Al final es la historia de siempre: cuando el cuerpo pide cama, no hay galán que aguante.

La propia Aída ubicó ese recuerdo en su época de 20, 22 años. Hablamos, entonces, de un episodio de juventud que recién sale a la luz, y con lujo de detalles. Y sí, quién no tiene un capítulo así guardado por ahí, solo que el de ella terminó contado en voz alta.

El enojo de un ratito

Eso sí, la reacción de Hart no fue la más elegante. Aída reconoció que él evidenció un momento de molestia por no concretar sus planes. Tampoco es un berrinche histórico: la modelo valoró que finalmente respetara su postura y le permitiera dormir con tranquilidad en el lugar. Un enojo de un ratito, ni más ni menos.

El final de la velada fue bien doméstico. Entre risas, contó que él le hizo ahí la camita y que ella durmió tranquila. Al día siguiente se despertó, creyó que él ya se había ido a trabajar y ella también se retiró. Ahí quedó la historia, sin más vueltas.

"Estaba soltero, sí"

Y no, aquí no hay infidelidad que cobrar. Para despejar cualquier tipo de especulación, la modelo fue categórica: el hecho ocurrió cuando ninguno de los dos mantenía compromisos formales. Cuando le consultaron puntualmente si el conductor de televisión estaba sin pareja en aquel entonces, lo confirmó de inmediato. Cero cuernos, cero líos: la aclaración vino antes de que alguien armara la novela.

También ubicó el episodio en la línea de tiempo amorosa del piloto de carreras y señaló que la salida se produjo en una etapa de transición personal. Según su versión, fue en el interín entre el final de la relación de él con Alejandra y lo que después se dio con Claudia. En esa misma época, recordó, a él lo habían visto en público con diferentes chicas.

Para ubicarnos: Aída Martínez es modelo e influencer arequipeña. Mario Hart, por su lado, es recordado como exchico reality y expiloto, y también se le identifica como conductor de televisión. Los dos son nombres que la farándula nacional sigue de cerca.

Total: la historia que pudo ser un romance de madrugada terminó como una escena de convivencia, con ella durmiendo a pierna suelta y él yéndose a trabajar. Y aunque suene poco épico, respetar el sueño de alguien es un gesto bastante decente. ¿O ustedes preferían el drama?