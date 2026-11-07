El 'Zorro' Zupe desmiente a Milett Figueroa: nunca la llamaron para Las Vengadoras

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Ricardo Zúñiga, el 'Zorro Zupe', reapareció para meterle freno a una historia que venía dando vueltas: la supuesta convocatoria a Milett Figueroa para integrar Las Vengadoras. Lo hizo con un video en TikTok y con una frase que no deja mucho espacio para interpretar: nunca la llamaron.

La polémica nació cuando Milett Figueroa contó, junto a su exrepresentante Giany Cossio, que había recibido una propuesta para sumarse al grupo, y que al final decidió no aceptar la invitación. Hasta ahí, la versión era suya. Después apareció el 'Zorro'.

Las Vengadoras, el grupo que nació en 2012

Las Vengadoras fue un grupo de modelos creado en 2012 y liderado por Tilsa Lozano. Zúñiga era, en aquella época, quien se encargaba de cerrar los contratos de la agrupación, así que su versión no es la de un espectador cualquiera: es la de alguien que estaba en la cocina cuando se armaba el elenco.

"Nosotros no llamamos a Milechi"

En el video, el 'Zorro' fue clarito: aseguró que nunca se comunicaron con la modelo y descartó que su ausencia tuviera algo que ver con su apariencia física. "Nosotros no llamamos a Milechi", dijo, y explicó que cuando hacen el producto Vengadoras siempre fueron tres.

Ahí está el detalle que él mismo puso sobre la mesa: el formato era de tres integrantes. Y para sostenerlo contó cómo fue el proceso después de la salida de Giselle Patrón, cuando empezaron a evaluar posibles reemplazos. En esa búsqueda sonaron nombres como Jazmín Pinedo, Fiorella Flores y la propia Milett Figueroa, aunque, según su relato, esta última nunca llegó a ser considerada formalmente para ingresar.

La historia, entonces, se cae por su propio peso: no hubo llamada, hubo una lista de posibles reemplazos en la que su nombre apareció, y nada más. La diferencia es grande, aunque en la farándula esas diferencias suelen quedar en segundo plano cuando hay un video de por medio.

El peso de Tilsa en la decisión

Si algo dejó claro el 'Zorro' es que Tilsa Lozano no era una integrante más a la hora de elegir compañeras. Tenía un voto fuerte dentro de la agrupación —según él, quizá el más fuerte— y no iba a querer tener cerca a alguien que le andaba diciendo vieja en conferencias de prensa. Ese habría sido el motivo por el que el tema se cerró sin discusión.

El exconductor fue cuidadoso en cómo lo dijo: a él Milett le parecía una chica muy simpática, pero era un tema que ya no iba a entrar en discusión, y por eso podía afirmar que nunca hablaron con ella. También se detuvo en la postura de Tilsa frente al atractivo de la modelo: podía reconocerle lo guapa y lo despampanante, y hasta las cualidades para ser una vengadora, pero nunca le gustó cómo jugaba o se aprovechaba de su belleza.

Junto al video dejó un mensaje que baja el tono: recuerda con mucho amor cómo empezaron y aclaró que no había ánimos de confrontación.

Lo que Tilsa ya había dicho

Las declaraciones del 'Zorro' no salen de la nada: coinciden con lo que la propia Tilsa Lozano había dicho en su pódcast, donde fue bastante directa sobre la modelo. Reconoció que cumplía con el perfil físico para integrar la agrupación, pero dejó en claro que su opinión sobre ella iba más allá de la apariencia. Según dijo, siempre ha pensado que lo mejor que tiene Milett es que es guapa, y que ahí terminan sus cosas positivas.

Con las dos versiones sobre la mesa, el resultado es el mismo: el 'Zorro' desmintió a Milett Figueroa sobre una supuesta invitación a Las Vengadoras, y sus declaraciones dejan entrever que las diferencias entre la modelo y Tilsa Lozano habrían sido un factor determinante para que su incorporación al recordado grupo nunca se concretara.

Y aunque insiste en que no hay ánimos de confrontación, el clip ya hizo su trabajo: dejó la versión de la invitación hecha añicos y nos regaló otro capítulo de unas diferencias que, por lo visto, siguen coleando. ¿Le creemos al 'Zorro' o le pedimos el contrato firmado?