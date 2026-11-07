Gisela Valcárcel y los requisitos para conquistarla: 'que me abra la puerta del auto'

Espectáculos

Gisela Valcárcel no le cierra la puerta a un romance con alguien menor que ella. Pero tampoco le da lo mismo cualquiera. La conductora de televisión de 63 años se animó a contar qué tendría que hacer un hombre para conquistarla y lo hizo con un tono relajado, entre risas, en una entrevista de pódcast. La Señito tiene claro que la diferencia de edad no es el problema, sino el exceso.

La edad: sí, pero no tanto

Sobre la posibilidad de salir con alguien más joven, Gisela no cerró esa puerta. Eso sí, puso un límite: no quiere una diferencia enorme. No busca a alguien demasiado joven, no a un chibolo que recién empieza. La idea es alguien que esté bien mantenido físicamente, que se cuide. Y no lo dice por decir: ella misma contó que hace planchas y sentadillas. O sea, si ella se mantiene, espera algo parecido del otro lado. Nos parece justo. Tampoco es que esté pidiendo un modelo de pasarela, pero sí alguien que no se deje estar.

Físico, independencia y billetera clara

El físico es solo el primer filtro. Gisela también quiere a alguien que se valga por sí mismo, que no necesite que lo cuiden como si fuera un niño. La idea, dijo, es cuidarse mutuamente: que él pueda servir una botella de vino o que ella también lo haga; que él cocine o cocine ella; que puedan irse de viaje sin que uno tenga que resolverle la vida al otro. Y algo que considera clave: que tenga clarita su parte económica.

El primer paso y la puerta del auto

En el plano de la iniciativa, Gisela fue contundente: el hombre tiene que dar el primer paso. Ella no piensa mover ficha primero. Le gusta el gesto clásico de caballero: 'que me abra la puerta del auto', pidió. Para ella, ese papel de hombre con iniciativa sigue siendo parte del encanto. Y acá hay una contradicción simpática: pide independencia y, al mismo tiempo, un gesto bien tradicional. Pero cada quien tiene su libreto, y el suyo parece claro. No es que busque un numerito, pero sí que el otro se mueva.

Cero 50/50: la libido entra a tallar

Y llegó el punto que más risas sacó: la plata. Gisela no cree en dividir todo por igual en una relación. Lo dijo sin vueltas: 'no creo en el 50/50'. Con sus amigas puede poner el 100, todo lo que quieran, pero con una pareja esa dinámica no le funciona. Incluso confesó que le bajan las ganas si siente que todo es mitad y mitad. Ahí cada quien sabrá, pero la Señito tiene su posición y no la esconde. Nos parece que el 50/50 tiene sus defensores, pero ella no está en esa lista.

Su historia: 19 años sin pareja estable

Su última relación conocida fue con el ejecutivo de televisión Javier Carmona, con quien estuvo casada. El divorcio se formalizó a inicios de 2009. Desde entonces no ha presentado públicamente otra pareja formal, y ella ha contado que lleva 19 años sin una relación estable. Aun así, no descarta volver a enamorarse. Solo falta que aparezca alguien que cumpla la lista.

Gisela no parece estar para inventar. Y si su lista suena exigente, bueno, también suena a que aprendió a poner límites. Nos guste o no, la Señito sabe lo que quiere.

¿Y tú qué harías: llegas con la puerta del auto abierta o le propones dividir la cuenta?