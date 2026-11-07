Florcita Polo obtiene medidas de protección y Luiggi Yarasca sigue inubicable

Espectáculos

Florcita Polo, hija de Susy Díaz, obtuvo medidas de protección contra Luiggi Yarasca después de denunciarlo por una presunta agresión física ocurrida el 4 de noviembre en un hotel de Pachacámac. La disposición la otorgó el Poder Judicial y la confirmó su abogado, Ysrael Castillo. El caso sigue generando preocupación por los detalles que aparecen en el expediente y por las acciones legales que buscan garantizar su seguridad.

Yarasca no puede acercarse a menos de 200 metros de ella. Tampoco puede ejercer actos de humillación, violencia o represalias, ni permitir que personas de su entorno lo hagan. Además, deberá someterse de forma obligatoria a terapia; si incumple, podría ser denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Castillo indicó que desconoce el paradero del empresario, quien estaría inubicable desde que se presentó la denuncia. El abogado sostuvo que en el caso "ha habido feminicidio en grado de tentativa" y que eso es lo que su defensa busca.

De acuerdo con el expediente, la agresión habría ocurrido en el hotel Rústica, adonde ambos fueron para compartir un momento juntos. Una discusión motivada por los celos habría terminado en violencia. En su testimonio, Florcita sostuvo que Yarasca la sujetó del cuello, la empujó contra una cama y continuó insultándola. Luego, mientras forcejeaban en un pasillo, perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Al recuperar la conciencia, encontró a varias personas a su alrededor y aseguró que su pareja no la ayudó a levantarse e intentó desacreditar su versión señalando que se encontraba ebria. El expediente también incluye fotografías de las lesiones que habría presentado.

El documento recoge antecedentes de una relación de aproximadamente tres años y medio, con conflictos constantes, separaciones y episodios de control. Florcita manifestó que su pareja restringía sus actividades y sus relaciones personales, y que tenía problemas con el consumo de alcohol y sustancias. La situación habría afectado su salud emocional: dificultades para dormir y pérdida del apetito. La evaluación psicológica identificó afectación emocional y estrés agudo asociados a los hechos denunciados.

Florcita también manifestó que teme que Yarasca pueda llegar a matarla. Por ahora, lo concreto es la orden de distancia, la terapia obligatoria y una defensa que quiere que el caso se investigue como intento de feminicidio.