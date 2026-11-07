Carrillo sigue sin salir de la zona roja con Corinthians: el descenso acecha

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Para André Carrillo la temporada en Brasil se está poniendo cuesta arriba. El volante peruano atraviesa un momento complicado con Corinthians, que empató sin goles en su visita a São Paulo y no consiguió abandonar la zona de descenso del Brasileirão. Traducción para el hincha: el riesgo de perder la categoría sigue intacto.

El 'Timao' tuvo que afrontar gran parte del encuentro en inferioridad numérica: a los 31 minutos, una expulsión dejó al equipo con diez jugadores. Pese a ello, Corinthians intentó buscar el arco rival y sostuvo el empate durante todo el primer tiempo.

La situación empeoró en el complemento. A los 61 minutos, Carrillo ingresó al terreno de juego para aportar en el mediocampo, pero a los 82' llegó otra expulsión y Corinthians se quedó con apenas nueve futbolistas. A pesar de la desventaja, el equipo resistió hasta el pitazo final y se llevó un punto.

La tabla no da tregua

Corinthians suma 37 unidades y se encuentra en el puesto 17, por detrás de los equipos que actualmente están fuera de la zona de descenso. Y no es un espejismo: la pelea por la permanencia sigue abierta y cada punto será determinante en el cierre del campeonato.

Seamos honestos: aguantar con nueve en cancha tiene mérito, y bastante. Pero el problema no es el empate, es la tabla, y los puntos que no se suman no se recuperan después. Con cuatro partidos por delante, el margen de error es mínimo.

Lo que le queda al 'Timao'

Corinthians tendrá una nueva oportunidad para recuperarse cuando reciba a Botafogo el miércoles 18 de noviembre. Una victoria podría ser fundamental para sus aspiraciones de mantenerse en la máxima categoría del fútbol brasileño.

Al equipo de Carrillo le quedan cuatro partidos en el Brasileirão 2026, tres durante noviembre y uno en diciembre:

18 de noviembre: Corinthians vs. Botafogo | 7:30 p. m.

25 de noviembre: Atlético-MG vs. Corinthians | 6:00 p. m.

28 de noviembre: Grêmio vs. Corinthians | hora por confirmar

2 de diciembre: Corinthians vs. Remo | hora por confirmar

Para Carrillo será un cierre de temporada exigente, con cada punto pesando en la pelea por seguir en la máxima categoría. Y ojo, porque si el miércoles no se gana, la calculadora de la salvación va a empezar a echar humo.