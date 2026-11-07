Antonio Pavón sale al frente por 'Sir Winston' y responde a los que lo llaman 'agricultor'

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Antonio Pavón se metió de lleno en la conversación que varios esquivan. El torero español se pronunció sobre Luis Miguel Galarza, el empresario mexicano conocido como 'Sir Winston' y expareja de Sheyla Rojas, justo en medio de las acusaciones y los comentarios malintencionados que lo señalan de ser 'agricultor'. Y en vez de marcar distancia, puso las manos al fuego por él.

Frente a las cámaras, el papá del hijo de la 'Shey Shey' contó qué tipo de relación mantiene con Galarza, pese a que él y Sheyla Rojas ya terminaron hace un par de meses, después de años de una relación que nunca se concretó en matrimonio.

Sobre la nueva relación de Sheyla, Pavón arrancó con una máxima de manual: "En cosa de dos los terceros no podemos opinar". Y de ahí pasó a lo suyo: contó que a Luis lo siguen queriendo igual, que lo quieren mucho y que mantienen una buena relación con él. Si Sheyla ahora tiene una nueva relación, dijo, bienvenido sea y que sean muy felices.

Tampoco se olvidó de los que llegan nuevos al círculo. Señaló que todos son bienvenidos, que los reciben con los brazos abiertos y que todo se mueve en un entorno familiar y amical, con mucho cariño, porque él siempre trata de pasarla bien y de que todos estén a gusto.

Su respuesta a las acusaciones

Sobre los comentarios que llaman 'agricultor' a 'Sir Winston', Pavón respondió que la gente habla mucho y especula mucho sin saber. Su argumento: cuando uno conoce a una persona directamente, recién ahí puede valorar su calidad. Y sobre el vínculo entre ambos fue explícito: "lo quiero como un hermano porque es una buena persona".

Defender con ese cariño a quien fue pareja de Sheyla Rojas puede sonar raro, pero el torero parece tenerlo clarísimo: si el afecto sigue ahí, el nombre del vínculo da igual. Nos queda la duda de si este club de exs bien llevados tiene cupo para todos o si Pavón simplemente es el más educado del grupo.