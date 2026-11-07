Olga Tañón llenó de elogios al Grupo 5: “la más grande del Perú”

Espectáculos

Grupo 5 está en Jalisco, México, para representar a la cumbia peruana a nivel internacional en los HEAT Latin Music Awards 2026. La agrupación liderada por Christian, Elmer y Andy Yaipén está nominada en la categoría Mejor Artista Tropical y además es parte del homenaje a Olga Tañón, así que la noche pinta grande para los de Monsefú.

Y en la previa pasó lo que nadie tenía en el pronóstico. El grupo se metió en los ensayos de ese homenaje y después tuvo un encuentro inédito con la cantante puertorriqueña. En la conversación también estuvieron el locutor Oscar Del Río, Nesty y otros artistas internacionales, y el tema que se agarró fue la comida peruana. De cumbia y de premios se habló después, parece.

Ahí llegó el momento de los elogios. Tañón no desaprovechó la oportunidad para llenar de halagos a la agrupación de Monsefú y considerarla “la más grande del Perú”. Léelo otra vez, porque tiene su gracia: para la intérprete de 'Es mentiroso', el Grupo 5 es lo más grande que tenemos. Y nosotros no le vamos a discutir.

Después vino la parte gastronómica. “La comida de Perú es la mejor del mundo”, soltó Tañón, y contó que su tío, peruano, le enseñó a su mamá a preparar lomo saltado. Ella creció comiéndolo y convencida de que el plato era de Puerto Rico.

Ella misma confesó que durante mucho tiempo no sabía el verdadero origen del lomo saltado, y que incluso llegó a discutir con una persona por eso. Cuando le dijeron que no era puertorriqueño, respondió que su mamá lo hacía. Y ahí se aclaró todo: lo hacía porque el tío peruano le había pasado la receta. Tañón contó la historia entre risas.

Para nosotros, el Grupo 5 ya se llevó el mejor elogio de la previa, cortesía de una artista internacional, y la cumbia peruana se va a escuchar bien fuerte en Jalisco. Solo pedimos una cosita: que alguien le confirme a Olga, de una vez por todas, que el lomo saltado es peruano. De nada.