Espectáculos

Miley Cyrus y Maxx Morando ya son marido y mujer. La cantante y el baterista de la banda Liily se casaron en una ceremonia privada celebrada el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California. Miley, de 33 años, y Maxx, de 28, dieron el "sí, quiero" ante un grupo reducido de familiares y amigos, en una celebración que tuvo lugar junto a una piscina, en la antigua residencia del cantante Frank Sinatra.

El domingo 22 de noviembre, la intérprete de Flowers confirmó su matrimonio con una publicación en sus redes sociales, en la que precisó que la boda se celebró el 21 de noviembre. El mensaje estuvo acompañado por un corazón blanco y cuatro fotografías en blanco y negro de la celebración. En la primera, Miley posa junto a Maxx, quien le da un beso en la mejilla mientras ella sonríe a la cámara. En la última imagen, ambos aparecen besándose en los labios, mientras Tish Cyrus, madre de Miley, aplaude al fondo.

Así fue la ceremonia

La ceremonia se realizó bajo un arco adornado con flores blancas y velas, y estuvo a cargo de Wayne Coyne, vocalista de la banda The Flaming Lips. Además de Tish Cyrus, entre los invitados estuvieron Billy Ray Cyrus, padre de Miley, y su hermana Noah. También asistieron Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray, y su hijo Damian.

Visiblemente emocionada mientras leía sus votos, la novia lució un elegante vestido blanco de seda, con mangas largas, drapeados, un pronunciado escote en la espalda y una larga cola. Completó su atuendo con zapatos blancos de punta y un recogido suelto, sin velo. Por su parte, Morando eligió un traje negro y un ramillete de flores.

Billy Ray Cyrus, entre los invitados

La presencia de Billy Ray Cyrus fue uno de los detalles destacados de la celebración, debido al distanciamiento familiar que se hizo público después de su divorcio de Tish Cyrus en 2022. Miley y su padre retomaron su relación en mayo de 2025, luego de varios años de tensiones. La cantante había reconocido anteriormente que llegó a hacer suyo parte del dolor que su madre experimentó durante la separación.

En fotografías difundidas por medios se ve a Billy Ray y Elizabeth Hurley al salir del lugar de la celebración. Ambos vestían de negro y estaban acompañados por Damian Hurley, hijo de la actriz.

La madre de Miley también estuvo presente en la boda. Tish Cyrus se casó en 2023 con el actor Dominic Purcell, en una ceremonia en la que Miley y su hermana Brandi participaron como damas de honor.

De una cita a ciegas al altar

La pareja se conoció en una cita a ciegas en 2021. Miley contó en 2023 que, aunque para ella el encuentro fue inesperado, Morando sabía más sobre la cita.

El compromiso se confirmó en diciembre de 2025, después de que Miley apareciera con un anillo de diamantes durante la presentación de Avatar: Fuego y cenizas en Los Ángeles. Más adelante, Morando reveló que le pidió matrimonio durante un viaje a Japón, en una visita a Kioto que ambos habían querido realizar desde hacía tiempo. El baterista contó que preparó la propuesta para sorprenderla en un jardín del hotel donde se hospedaban. Miley, por su parte, relató que sospechó que su pareja llevaba un anillo e incluso intentó descubrirlo antes de que él le hiciera la pregunta.

Además de su relación sentimental, Cyrus y Morando han compartido proyectos musicales. Él colaboró en los álbumes Endless Summer Vacation (2023) y Something Beautiful (2025), de la cantante. También han compartido escenario, como ocurrió durante una presentación en el Hollywood Bowl.

Antes de iniciar su relación con Morando, Miley estuvo casada con el actor Liam Hemsworth. Ambos se conocieron durante el rodaje de La última canción (2010), se casaron en diciembre de 2018 y anunciaron su separación en agosto de 2019. Su divorcio quedó finalizado en enero de 2020.