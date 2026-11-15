Milett Figueroa: "Estuve con el número uno de la televisión"

Espectáculos

Milett Figueroa está en un buen momento de su carrera. La actriz es protagonista de la película 'La Gran Sangre', que en su estreno albergó a 30 mil personas, y ahora contó cómo mira su recorrido.

En una entrevista, la artista nacional valoró las oportunidades que le han dado en el Perú, pero también remarcó que su crecimiento se ha fortalecido con las experiencias que tuvo en Argentina, al margen de su mediática relación sentimental con el conductor de televisión Marcelo Tinelli.

Su lectura de la industria peruana es directa y, de paso, incómoda: acá hay más dinero que en Argentina para hacer series o películas, y posibilidades de sobra. Lo que no hay, según ella, es industria. "Allá aprendí mucho sobre el mundo del entretenimiento, estuve con una persona que es el número uno en la televisión", contó sobre su paso por Argentina.

Y siguió: que aprendió muchísimo, que acá tenemos todo y que lo que falta es la apuesta. Con el talento no tiene drama. "No falta talento, porque hay gente talentosísima, y lo que faltan son oportunidades para poder expresar ese talento", señaló, y apuntó que esas oportunidades deberían abrirse para quienes hacen dirección y producción.

De los argentinos destacó que son bastante creativos y que allá sí hay industria, talento y gente que se pasa la vida trabajando en esto. Dio dos nombres: Mirtha Legrand y Susana Giménez, entre otros.

Si le leemos la intención, no es que acá no haya gente buena. Es que faltan oportunidades y apuestas, y eso lo dice alguien que aprendió afuera y que hoy está en un buen momento.

Suena más a ganas de que acá se juegue grande que a queja. Igual, que una peruana que la rompe afuera diga que el dinero está y que lo que falta es atreverse debería hacernos ruido un rato.

¿Y tú qué crees: nos falta plata o nos falta lanzarnos?