José Carlos Yrigoyen reseña «Donde el agua trabaja» y no encuentra la técnica que el jurado sí vio

Espectáculos

José Carlos Yrigoyen reseñó «Donde el agua trabaja», la novela breve del iqueño David Silva Rojas, prácticamente un desconocido en el medio literario peruano hasta que hace pocos meses ganó un premio internacional con este libro. El jurado del certamen, calificado de exigente, valoró su lenguaje cuidado y sensible, la técnica con la que hacía virtud del silencio y esa voz que humanizaba lo que el Moloch capitalista se esmeraba en cosificar. La reseña, en cambio, va a buscar esa técnica y no la encuentra.

El premio, la sospecha y la fe de la editorial

Sobre la novela galardonada cayó después una sospecha de uso indebido de IA generativa. La editorial que organiza el concurso la negó, y lo hizo sin más prueba que su fe en que los latinoamericanos somos incapaces de mentir o de violar las normas. La reseña no se enreda en eso: parte de la presunción de inocencia, se sacude cualquier suspicacia y comenta el libro dando por hecho que el nombre que figura en la portada es efectivamente el de quien lo escribió.

Lo que cuenta la novela

La trama es mínima. Una joven ayacuchana cuya identidad jamás conocemos deja su tierra natal para trabajar en Ica, precisamente en un fundo de uva de exportación. Ella y sus compañeras viven recluidas en instalaciones donde las vigilan día y noche y de donde apenas pueden salir los domingos. La muchacha sufre cuanta sevicia e iniquidad cabe imaginar: epítetos racistas, el testimonio de una agresión sexual, las dolencias físicas provocadas por la explotación de la que es objeto. Todo esto se cuenta con una prosa de frases cortas, a veces de una sola palabra, que busca causar en el lector un efecto hipnótico y encantatorio. Material hay de sobra; el asunto es qué se hace con él.

Un ritmo, un solo ritmo

En las primeras páginas, hay que reconocerlo, lo logra: el ritmo alcanza una desenvoltura que de verdad se extraña en la mayoría de las novelas locales. Pero esa soltura expositiva no dura mucho. Pronto se descubre que el ritmo y la música son invariables, y que a Silva Rojas le falta técnica oído para dotarlos de la tensión que nace de la versatilidad expresiva. Hay novelas que respiran distinto según el capítulo; esta, según la reseña, respira igual de la primera página a la última.

La uniformidad maniática del discurso empeora cuando la cantidad de muletillas ya no deja avanzar una historia que naufraga por su imprecisión verbal, sus múltiples incoherencias diegéticas y otros vicios que contaminan el relato y lo vuelven gaseoso. Al final las acciones resultan intercambiables y agotadoras en su monotonía pertinaz. A eso se suma una obsesión casi erótica por la antítesis —el famoso «no es X, sino Y»— y por las estructuras triádicas redundantes.

Armar una narración a base de frases breves, de staccatos y marchas aplomadas, exige una destreza para la exactitud que aquí no asoma: el ejemplo de esa destreza está, para Yrigoyen, en los sustantivos de Cormac McCarthy, y de ella Silva Rojas parece desprovisto por completo.

Lo raro es vivir

El cierre no tiene piedad. «Donde el agua trabaja» es, según la reseña, una novela plana, aburrida, átona, mecánica hasta la exasperación, exiliada de las sensaciones, de los sentimientos humanos y de la vida. Y viene el golpe más filoso: eso sería una tragedia más grande que la que sufre la anónima ayacuchana de cartón piedra que se debate en sus páginas.

Ahí está lo llamativo del asunto. El jurado habló de una voz que humanizaba, y la reseña termina hablando de una protagonista de cartón piedra. Son dos lecturas del mismo libro y no pueden estar más lejos.

Porque lo raro, apunta, no es una novela escrita con la inspiración automatizada. Como decía Carmen Martín Gaite, «lo raro es vivir». Y Silva Rojas escribió 160 páginas sin advertirlo nunca.

Queda la pregunta incómoda: ¿una reseña así entierra un libro o lo vuelve irresistible? Porque después de leerla dan ganas de abrir esas 160 páginas y comprobar con los propios ojos si son tan átonas como dicen.