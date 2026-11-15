Hugo García ya tiene nuevo compañero de gimnasio: su bebé

Espectáculos

Hugo García encontró a su nuevo compañero de entrenamiento en el lugar menos pensado: su propio hijo. El exchico reality compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram un video haciendo ejercicio con su bebé.

La escena es simple y por eso funciona: tiene al bebé sobre las piernas y lo levanta como parte del entrenamiento, eso que él mismo llamó "ejercitarlo". El momento enterneció las redes sociales.

En la descripción de la publicación, García escribió: "Entrenamiento mañanero con mi chato. Está muy fuerte mi campeón".

Y ahí está lo que engancha. No hay rutina complicada ni máquina rara: es un papá que suma a su chato al plan del día y lo presume. Seamos honestos, ese tipo de publicación nos gana, porque a la hora del entrenamiento el resto apenas si puede con el desayuno.

Tampoco hay que darle muchas vueltas: un papá, su bebé y unas piernas convertidas en gimnasio. Con eso ya alcanza para sacarle una sonrisa a cualquiera que abra Instagram.

Ojo con la técnica, eso sí. Si el chato sigue así de fuerte, en unos años el que va a terminar levantado en las piernas del otro es el papá. ¿Alguien más ya quiere ver la rutina completa?