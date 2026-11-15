Cueva y su continuidad en Sport Boys: todo depende de una conversación con Juan Pablo II

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Christian Cueva quiere seguir en Sport Boys y Sport Boys quiere que siga. Hasta ahí, todo bien. El detalle es que la continuidad del mediocampista en el Callao para la temporada 2027 depende de que él tienda puentes con Juan Pablo II, el club dueño de su ficha. Sin ese paso, no hay operación posible.

Lo que ya está resuelto es la parte del jugador: Sport Boys le presentó una propuesta y Cueva aceptó las condiciones. Lo que falta es el entendimiento entre las instituciones, y ahí el asunto se pone de despacho, de llamada y de reunión. La negociación deberá resolver las condiciones que permitan su continuidad en el cuadro rosado durante 2027. Para el hincha la cosa es simple: el que quería, ya dijo que sí; el que tiene la llave, todavía no la gira.

La disposición de Juan Pablo II

El gerente deportivo del cuadro rosado, Mario Flores, lo contó en un programa de streaming: "Lo de Christian depende de lo que él pueda hablar también allá en el club". Flores recordó que el mediocentro todavía tiene contrato y sostuvo que, una vez resuelto ese punto, será más sencillo avanzar con las tratativas formales. Las charlas continúan, aunque no hay una fecha fijada para definir la operación. Nada raro en el fútbol peruano: los traspasos se cocinan a fuego lento.

Del otro lado tampoco cerraron la puerta, y eso suena a buena noticia. Jaime López-Chau, subgerente de Juan Pablo II, confirmó que existe voluntad para conversar con la 'misilera' sobre el futuro del volante: "Sí hay disposición, pero debemos conversar". La declaración deja un escenario favorable para que ambas partes busquen un acuerdo. Traducido al idioma de la tribuna: ganas hay, ahora falta sentarse.

El movimiento que lo trajo al Callao

Después de un breve paso por las filas de Juan Pablo II College, Cueva tuvo en mente dar un paso llamativo: mudarse al Sport Boys. Ese traslado provisional al primer puerto solo era posible si los directivos de los dos clubes se ponían de acuerdo, y se pusieron. Un factor clave para decidirse fue la presencia de Carlos Desio, el entrenador al que conoce demasiado bien por sus pasos por Santos y Cienciano, donde tuvo un volcánico resurgimiento.

Cuando llegó al Callao, las dudas eran más que las certezas: su estado de forma no invitaba al optimismo. Igual se le otorgó el beneficio de la duda por la ancha espalda labrada. Y apareció la alarma que hizo ruido: debut con lesión en Copa de la Liga. A partir de ahí, todo cuesta arriba para un jugador que no dejaba de acumular críticas. Seamos honestos: con ese arranque, más de uno ya lo daba por caso perdido.

De vilipendiado a vitoreado

Esas críticas, lejos de incomodarlo, se le volvieron una especie de gasolina. No bien se recuperó, Cueva pidió sitio en el plantel con su fútbol descarado, ese que lo identifica como mediocentro pícaro y habilidoso. En tiempo récord pasó de vilipendiado a vitoreado y ahora es un elemento preponderante en el primer puerto.

Su última puesta en escena, contra Universitario de Deportes, a quien le anotó con un magistral lanzamiento de penal, zanjó el debate sobre su continuidad, un tema que se viene trabajando con mucha precisión en los despachos. En Sport Boys es prioridad que siga, sobre todo por la cercanía del Centenario. Con un penal se apagó el runrún.

Así que el desenlace no está en la cancha: está en una conversación entre dirigentes. Si se sientan y se entienden, el Callao se queda con su '10' y la fiesta sigue; si no, la pregunta va a quedar rebotando un buen rato. ¿Le pondrías fecha a esa reunión o confiarías en que el tiempo lo arregle solo?